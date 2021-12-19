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Kadın - Aile Evde uygulayabileceğiniz en iyi 3 kırışıklık giderme tekniği
Kadın - Aile

Evde uygulayabileceğiniz en iyi 3 kırışıklık giderme tekniği

Kırışıklıkların azalması için yapmanız gereken ilk iş cildinizi düzenli olarak nemlendirmektir.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 22:28:00 - 2021-12-19 22:38:21
Evde uygulayabileceğiniz en iyi 3 kırışıklık giderme tekniği

İlerleyen yaş, kolajen üretiminin ve ciltteki nem oranının azalması, sürekli yapılan mimikler zamanla yüzümüzde derin kırışıklıklar oluşmasına neden oluyor. Olduğumuzdan daha yaşlı bir görüntüye neden olan kırışıklıklar, kendimize baktığımızda moral kaybı yaşamaya da neden oluyor. Yüzünüzü inceltmenize ve istenmeyen çizgileri ve kırışıklıkları gidermenizi sağlayacak bu egzersiz planını deneyin

Yüz masajı:

Ellerinizi yıkayın ve alnınızdan başlayıp çenenize kadar parmak uçlarınızla alnınıza dokunun. Ardından kafa derisine bir daire şeklinde masaj yapın ve yanaklara ve çeneye kadar devam edin. Yüzünüzün şeklini değiştirmek için haftada 2-3 kez masaj yapın. Normalde, yüz özelliklerinizdeki farklılığı fark etmeniz için haftada 2 ila 3 kez yaklaşık 20 kez masaj yapmanız gerekir.

Kontrast masajı:

Çift çeneden kurtulmak için en iyi masaj budur. Bu masajı yapmak için bir havlu ve suya ihtiyacınız var ve en önemlisi, genç ve güzel görünmek için samimi bir arzuya. Havlunuzun bir tarafını soğuk, tuzlu suyla ıslatın ve hafifçe yanağınıza dokundurun. Bir tarafta 10 kez bu masajı tekrarlayın, havluyu ılık suya batırın ve 10 kez daha dokundurun.

Alfabe egzersizi:

Cildinizin kırıştığını ve sarktığını fark etmeye başladığınızda bu egzersize yapmaya hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz. Alfabenin harfini baştan sona yüksek sesle söyleyin ve ağzınızı iyice açın. İngilizce “X” ve “O” harflerinin sesleri çok etkilidir. Günde sadece iki dakika, harfleri yüksek sesle söylediğinizde yüz kaslarınız kasılır ve kırışıklıklarınız azalır.

Cilt bakım rutini nasıl olmalı?

1) Temizleme işlemine, sabah cilt tipinize uygun yumuşak bir temizleyici ile başlayın.

2) Cildi tonikle silmek, temizleme işleminin ikinci adımıdır.

3) Özel bir ürün kullanıyorsanız, sıra ona geldi.

4) Serum kullanıyorsanız onunla devam edin.

Kolajen nedir?

Kolajen, başta eklemler ve kıkırdak yapı olmak üzere kas, kemik ve tendonların esneme ve hareket etme kabiliyetini borçlu olduğu protein hücresidir. Bedeni oluşturan dokuları bir arada tutan kolajen, insan vücudunda en yüksek miktarda bulunan yapısal protein hücresidir ve bağ dokuya esneklik kazandırır.

 

 

 

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