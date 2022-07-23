Evde tohumdan kolayca yetiştirilebilecek 10 bitki! Evde bitki yetiştirmenin 5 faydası

Bitkiler pozitiflik düzeylerimizi artırmaya ve daha güvenli ve rahat hissetmemize yardımcı olur. Ayrıca yalnızlık ve depresyona da yardımcı olabilirler. Bir canlıyı önemsemek bize bir amaç verir ve ödüllendirir.

Kapalı yer bitkileri sadece bulunduğumuz ortamı güzelleştirmekle kalmıyor, sağlık açısından kanıtlanmış çok sayıda olumlu etkileri de var.

Evde bitki yetiştirmenin 5 faydası

Stresi ve endişeyi azaltıyor

Journal of Physiological Anthropology dergisinde yayımlanan bir çalışma, kapalı yer bitkileriyle etkileşime geçmenin (dokunmak ya da koklamak gibi) fizyolojik ve psikolojik stresi azaltabildiğini gösterdi. Hatta saksı toprağı bile günlük stres ve endişelerinizi azaltmanıza yardımcı olabiliyor. Çünkü toprağın içinde doğal antidepresan görevi gören Mycobacterium Vaccae adlı bakteri bulunuyor. Bir parkta yürüyüşe çıkmak daha etkili olsa da (bu bakterilere daha çok maruz kalınacağı için) evde bitki olması da faydalı olacaktır. Çevre sağlığı uzmanı Danica-Lea Larcombe, The Conversation‘da yayımlanan bir makalesinde “Bitkilerin beynin elektriksel aktivitesinde olumlu değişikliklere sebep olabildiği de bilinen bir gerçek.” şeklinde bir cümleye yer verdi. Ayrıca, stresi azaltıp daha iyi bir uyku çekmek için yatak odanıza lavanta ya da paşa kılıcı bitkisi de koyabilirsiniz.

Hava kalitesini düzenliyor

Amerikan Akciğer Birliği‘ne göre iç mekânın havası kimi zaman dışarıdaki havadan daha kirli olabiliyor. Havayı en çok kirleten maddeler arasında asbestos, radon, formaldehit, benzen ve karbonmonoksit var. Bu ince parçacıklara maruz kalmak gözlerde kurumaya, baş ağrısına ya da astım gibi daha ciddi hastalıklara sebebiyet verebiliyor. NASA‘ya göre yelken çiçeği ve duvar sarmaşığı gibi bitkiler bu zehirli dumanların çoğunu süzebiliyor. Kökleri ve yaprakları sayesinde bu kirletici maddeleri emebiliyor. Araştırmalar, bitki olmayan yerlerle kıyaslandığında bitki bulunan odalarda havayla taşınan bakteri ve küflerin yüzde 60 oranında daha az bulunduğuna dikkat çekiyor.

Doğal nemlendirici görevi görüyor

Bitkiler transpirasyon (terleme) adı verilen bir süreçle yapraklarından nem salabiliyor. Kış aylarında evinizin bir köşesine bir aşk merdiveni (Boston Fern) yerleştirerek kuru havayı kontrol altına alabilirsiniz. Ancak evde çocuk ya da evcil hayvan varsa eve bitki almadan önce araştırma yapmanızda fayda var. Çocuklar ya da evcil hayvanlar için güvenli olmayan bitkiler satın almamaya dikkat edin.

Bilişsel becerileri artırıyor

Teksas A&M Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, çalışma alanınızda saklı bitkileri ve çiçekleri bulundurmak yaratıcı performansınızı ve problem çözme becerilerinizi önemli ölçüde artırabiliyor. Benzer şekilde Birleşik Krallık’taki Exeter Üniversitesi’nde çalışan araştırmacılar iş yerlerindeki kapalı yer bitkilerinin konsantrasyonu, verimliliği ve çalışanların sağlığını yüzde 47 oranında artırdığını fark etti. Ayrıca bitkilerin olduğu bir yerde bulunmanın hafızayı yüzde 20 oranında iyileştirebildiği görüldü.

İyileşme sürecini kolaylaştırıyor

Bitkilerin yakınında olmak daha sakin hissetmenizi ve yaralarınızın daha kolay iyileşmesini sağlayabilir. Kansas Devlet Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, saksı bitkilerini ve çiçekleri “cerrahi hastalar için müdahalesiz, ucuz ve etkili bir tamamlayıcı tedavi” olarak tanımlıyor. Ayrıca Teksas A&M Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalar, bahçıvanlık terapisinin sağlık tesislerindeki hastalara katkı sağladığını gösteriyor.

Evde Bitki Nasıl Yetiştirilir?

Bitkilerin tohumdan büyümesi kolaydır ve evde yetişebilen binlerce farklı türde bitki olmasa da, kelimenin tam anlamıyla yüzlerce vardır.

Büyük bir bahçeniz yoksa ve sadece saksıda yetişen bitkiler yetiştirmek için araştırma yapıyorsanız bu bilgiler tam size göre. Pencere önünde veya balkonda, istediğiniz zaman kullanmak için taze bitkiler olması şaşırtıcı derecede tatmin edicidir. Taze otlar, baharat olarak satılan kurutulmuş hallerine göre çok daha lezzetlidir.

Bitki yetiştiriciliği, çiçek veya sebze yetiştiriciliğinden biraz farklıdır. Çoğu bitki tohumdan hızlı bir şekilde büyür. Bitkilerin çoğu kendi kendilerine yeniden yeşerir ve size büyüme mevsimi boyunca yeni bitkiler verir.

Bitki Tohumları Ne Zaman Ekilir?

Bütün tohumlar çimlenmek için belli bir sıcaklığa ihtiyaç duyar. Bu nedenle tohumları ekmek için kış mevsiminin en soğuk döneminin geçmesini ve ilkbahara az bir zaman kalmasını beklemelisiniz.

Saksıda Bitki Yetiştirmeye Nasıl Başlanır?

Saksıda bitki yetiştirmek için ihtiyacınız olan en önemli şey, başlangıç karışımıdır. Tohumdan bitki yetiştirmek için tohumları ekip toprağı sulamak yeterli değildir. Tohumların sağlıklı bir başlangıç için hafif ve havadar bir başlangıç ortamına ihtiyacı vardır.

Saksı toprağı çok yoğun ve ağır olmasının yanında, tohum yetiştiriciliği için fazla denilecek kadar nem tutar. Birçok bitki tohumu küçüktür ve yoğun saksı toprağını yukarı itme gücüne sahip değildir.

Tohumlar basit saksı toprağının su tutma özelliğinden dolayı mantar hastalığından ölürler. Saksı toprağı, tohum ve fide yetiştiriciliği için değil, hazır büyümüş bitkiler içindir.

Bu nedenle yapmanız gereken tohumdan bitki yetiştireceğiniz kabın alt kısmını saksı toprağı ile, üst kısmını ise yaklaşık 5 cm kadar tohum başlangıç toprağı ile doldurmaktır.

Saksının veya kabın büyüklüğüne göre yaklaşık 30 cm’lik bir kaba 10 ila 20 arası tohum ekilebilir. Tohumların bazıları filizlenmeyecektir. Ancak tamamı filizlenirse, birkaç tanesini başka bir saksıya geçirmeniz gerekebilir.

Aşağıda listelenen 10 bitkiyi saksıda kolayca yetiştirebilirsiniz.

Evde Tohumdan Yetiştirebileceğiniz Bitkiler

Fesleğen

Aynısafa

Frenk soğanı

Dereotu

Rezene

Nane

Keklik otu (Oregano)

Maydanoz

Limon otu

Kekik