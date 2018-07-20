THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Evde tavuk sosu nasıl yapılır?

Mutfağımızın vazgeçilmezlerinden sağlıklı, ucuz ve kaliteli protein kaynağı tavuk, bütün olarak, kanat but ya da gögüs eti olarak tüketilir. Tavuğu daha lezzetli hale getirmek için yapılabilecek çok sayıda sos mevcuttur.

20 Temmuz 2018 Cuma 23:57
Evde tavuk sosu nasıl yapılır?

MALZEMELER

Tavuk eti, bütün ya da parça olarak 500 gram (isteğe bağlı olarak arttırılabilir)

Soya sosu

Mayonez (light mayonez tercihli)

Sarımsak

YAPILIŞI

Orta büyüklükte bir kapta, 1 bardak mayonez krema kıvamına gelene kadar çırpılır.

Yarım su bardağı ya da biraz daha fazlası soya sosu, kabın içine boşaltılır.

Mayonez ve soya sosu birbirleriyle tamamen karışacak şekilde çırpılır

Birkaç diş sarımsak, kesme tahtasının üzerinde bıçakla doğranır, oldukça küçük parçalar haline getirilir.

Bir kez daha sarımsak karışıma aromasını bırakana kadar çırpılır.

1-1.5 saat buzdolabında beklettikten sonra, tavuğunuzun üzerine, mevsim sebzeleri ile birlikte kaşık yardımıyla servis edin. Sosu pişirmeye gerek yoktur.

Ayrıca tavuk ve sebzeleri hazırlarken, kesinlikle ekstra tuz kullanmaktan kaçının. Zira soya sosu oldukça fazla miktarda tuz içermektedir, yemeğinizin lezzetini bozabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 23:57
  1. tavuk sosu
  2. mutfak
  3. kadın aile
  4. pratik bilgiler
  5. kadın
  6. aile
  7. yaşam
  8. sağlık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evde tavuk sosu nasıl yapılır?
    1. Evde tavuk sosu nasıl yapılır?
    2. Terör devlet İsrail'in terörist ordu..
    3. Ete yakışan baharatlar
    4. Gazze'den İsrail'e cevap gecikmedi! 1..
    5. Yaprak Sayar kimdir?
    6. Terör devleti İsrail'den Gazze'ye..
    7. Aydın'da dehşet! Ölüler ve yaralılar var
    8. SGK'dan emekli maaşlarıyla ilgili..
    9. Teröre arka çıkan Nesrin Nas..
    10. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz..
    11. SGK'dan emeklileri sevindiren açıklama
    12. Adnan Oktar'ın 'dijital arşivi' ele..
    13. Emre Akbaba Galatasaray'a gelecek mi?..
    14. Trabzonspor, yıldız oyuncuyla anlaştı
    15. Quaresma bombası patladı!
    16. Rusya'dan yeni füze denemesi
    17. İsrail meclisinde kabul edilen Yahudi..
    18. Bakan Mustafa Varank ilk ziyareti..
    19. Birçok ülkeye 15 Temmuz operasyonu!..
    20. Sosyal Fobi (Anksiyete Bozukluğu)..
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    Adnan Oktar'ın abisinden rezalet açıklamalar!
    Adnan Oktar'ın abisinden rezalet açıklamalar!
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Nedim Şener'den CHP Sözcüsü'ne canlı yayında ayar
    Nedim Şener'den CHP Sözcüsü'ne canlı yayında ayar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kaşar peyniri diye bakın neleri yedirmişler! Mide bulandıran görüntüler
    Kaşar peyniri diye bakın neleri yedirmişler! Mide bulandıran görüntüler
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları