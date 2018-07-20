Evde tavuk sosu nasıl yapılır?

MALZEMELER

Tavuk eti, bütün ya da parça olarak 500 gram (isteğe bağlı olarak arttırılabilir)

Soya sosu

Mayonez (light mayonez tercihli)

Sarımsak

YAPILIŞI

Orta büyüklükte bir kapta, 1 bardak mayonez krema kıvamına gelene kadar çırpılır.

Yarım su bardağı ya da biraz daha fazlası soya sosu, kabın içine boşaltılır.

Mayonez ve soya sosu birbirleriyle tamamen karışacak şekilde çırpılır

Birkaç diş sarımsak, kesme tahtasının üzerinde bıçakla doğranır, oldukça küçük parçalar haline getirilir.

Bir kez daha sarımsak karışıma aromasını bırakana kadar çırpılır.

1-1.5 saat buzdolabında beklettikten sonra, tavuğunuzun üzerine, mevsim sebzeleri ile birlikte kaşık yardımıyla servis edin. Sosu pişirmeye gerek yoktur.

Ayrıca tavuk ve sebzeleri hazırlarken, kesinlikle ekstra tuz kullanmaktan kaçının. Zira soya sosu oldukça fazla miktarda tuz içermektedir, yemeğinizin lezzetini bozabilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.