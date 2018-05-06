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Evde sultan lokumu nasıl yapılır?

Pratik ve bir o kadar da lezzetli bir tatlı denemek isterseniz bu tarifi evinizde uygulayabilirsiniz.

06 Mayıs 2018 Pazar 21:43
Evde sultan lokumu nasıl yapılır?

MALZEMELER:

Bir su bardağı irmik
4 su bardağı süt
Bulamak için hindistan cevizi
Bir paket vanilya
2 çorba kaşığı un
Bir su bardağı toz şeker
Bir paket krem şanti
Bir çorba kaşığı tereyağ

YAPILIŞI:

İrmiği tencere alalım ve toz şeker ve vanilyayı ekleyelim. Bir süre sonra içine unu ekleyelim ve kavuralım. Sütü ekleyerek karıştıralım ve tereyağını koyalım. İçine krem şanti ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim.

Bu karışımdan kaşık ile parçalar kopararak hindistan cevizinin içinde yuvarlayalım.

Servis tabağına alalım.

Afiyet olsun...

 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 21:43
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