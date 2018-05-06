Evde sultan lokumu nasıl yapılır?

MALZEMELER:

Bir su bardağı irmik

4 su bardağı süt

Bulamak için hindistan cevizi

Bir paket vanilya

2 çorba kaşığı un

Bir su bardağı toz şeker

Bir paket krem şanti

Bir çorba kaşığı tereyağ

YAPILIŞI:

İrmiği tencere alalım ve toz şeker ve vanilyayı ekleyelim. Bir süre sonra içine unu ekleyelim ve kavuralım. Sütü ekleyerek karıştıralım ve tereyağını koyalım. İçine krem şanti ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim.

Bu karışımdan kaşık ile parçalar kopararak hindistan cevizinin içinde yuvarlayalım.

Servis tabağına alalım.

Afiyet olsun...