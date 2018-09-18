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Evde sakladığı paraları fareler yedi!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Ümmühan D.'nin (82), yaşlılık maaşından arta kalanla biriktirip evde sakladığı bin TL'yi fareler yedi.

18 Eylül 2018 Salı 13:02
Evde sakladığı paraları fareler yedi!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Fevziçakmak Mahallesi'nde yaşayan Ümmühan D., yaşlılık maaşıyla yaptığı birikim olan bin lirayı kontrol etmek için evde sakladığı yerden çıkardı.

PARAYI DEĞİŞTİRDİ

100'er ve 200'er liralık banknotların kemirildiğini fark eden Ümmühan D. şok yaşadı. Ümmühan D., yakınları aracılığıyla banka şubesine giderek kullanılamaz hale gelen parayı değiştirdi.

FARELERİN KEMİRECEĞİNİ DÜŞÜNEMEDİ

Ümmühan D., hırsızlardan sakladığı parayı farelerin kemireceğini düşünemediğini söyledi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 13:02
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