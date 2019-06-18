Evde Sağlık Hizmetinde aktif hasta sayısı artıyor

MERSİN (İHA) – Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, yatırımlarla ekiplerini güçlendirdiği Evde Sağlık Hizmetinde 2018’de yaklaşık 8 bin 500 aktif hastaya ulaştı. İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, bu hastalardan 5bine yakınını yeni takibine başladıkları hastaların oluşturduğunu söyledi.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, Evde Sağlık Hizmetleri Sistemini vatandaşlara tanıtmak için büyük bir alışveriş merkezinde stant açtı. Dört gün süreyle açık kalan standa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Standın açık olduğu süre zarfında konuyla ilgili 2 bin broşür ile çok sayıda balon, bez çanta, kalem ve magnet dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı da standı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlar ve görevli personel ile bir süre sohbet eden Bahçacı, burada Mersin’de sunulan Evde Sağlık Hizmetleri ile ilgili açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı tarafından evde sağlık hizmetlerinin 2010 yılında ülke genelinde yaygınlaştırıldığını belirten Bahçacı, Mersin’de yaklaşık 10 yıldır sistematik olarak bu hizmetin sunulduğunu söyledi. Bahçacı, “Evde Sağlık Hizmetleri sağlık alanında çok önemli bir açığı kapattı. Kronik hastalığı olan, büyük ameliyat sonrası tedavisine evinde devam edilen, yatağa bağımlı, yaşlı ve engelli hastalarımızın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini evlerinde sunuyoruz” dedi.

“Yapılan yatırımlar ile ekiplerimizi güçlendirdik”

Mersin’de bu alanda 12 birim, 26 ekip ve 1 Koordinasyon Merkezi ile hizmet verildiğini kaydeden Bahçacı “Geçen yıl yaptığımız yatırımlar ile kamuya bağlı yataklı sağlık tesislerimizin tamamında birimlerimizi aktif hale getirdik. Araç ve donanımlarını önemli ölçüde güçlendirdik. Ekiplerimiz normal şartlarda 1 hekim, 1 hemşire ve 1 şoförden oluşan çekirdek ekip ile hizmet veriyor. İhtiyaç halinde ekibe uzman hekim, psikolog, fizyoterapist ve diğer sağlık çalışanları da destek veriyor. 2018 yılında yaklaşık 8 bin 500 civarında aktif hastamız oldu. Bu hastalardan 5 bine yakını yeni takibine başlanan hasta. Bu hastalarımızı yıl içerisinde yaklaşık 25 bin kez ziyaret ettik. 2019 yılı ilk 5 aylık sürede ziyaret sıklığımızı önemli ölçüde arttırdık” ifadelerini kullandı.

Evde Sağlık Hizmetlerinden faydalanmak için 444 38 33 nolu telefonu arayarak veya aile hekimleri vasıtasıyla kayıt oluşturulması gerektiğini dile getiren Bahçacı, bu alanda sunulan sağlık hizmetlerini daha da geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.