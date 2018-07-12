Evde renkli kurabiye nasıl yapılır?

MALZEMELER:

2.5 bardak un

Bir çay kaşığı tarçın

Bir paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı tereyağı

Bir su bardağı toz şeker

Bir adet yumurta

RENKLİ KATMAN İÇİN:

2 paket beyaz çikolata

Yarım çay kaşığı kırmızı gıda boyası

Renkli şekerlemeler

YAPILIŞI:

1.AŞAMA

Kurabiye malzemelerini bir kabın içinde tamamen toparlanana kadar yoğurduktan sonra merdane yardımı ile bir cm kalınlığında açın. Hamuru açtıktan sonra kurabiye şekillendirme aparatı ile şekil verin.

2.AŞAMA

Kesme işlemi bittikten sonra kurabiyeleri tepsiye dizerek 120 derecede 20 dakika pişirin.

3. AŞAMA

Beyaz çikolatayı benmari usulü erin ve içine gıda boyasını katarak renklendirin. Pişen kurabiyeleri eriyen çikolatanın içine batırarak tepsiye dizin.

4.AŞAMA

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.