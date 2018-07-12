Evde renkli kurabiye nasıl yapılır?
Çocuklarınızın doğum günlerinde onlara kendi ellerinizle renkli ve eğlenceli kurabiyeler yapmak isterseniz sizde bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.12 Temmuz 2018 Perşembe 15:45
MALZEMELER:
2.5 bardak un
Bir çay kaşığı tarçın
Bir paket kabartma tozu
3 yemek kaşığı tereyağı
Bir su bardağı toz şeker
Bir adet yumurta
RENKLİ KATMAN İÇİN:
2 paket beyaz çikolata
Yarım çay kaşığı kırmızı gıda boyası
Renkli şekerlemeler
YAPILIŞI:
1.AŞAMA
Kurabiye malzemelerini bir kabın içinde tamamen toparlanana kadar yoğurduktan sonra merdane yardımı ile bir cm kalınlığında açın. Hamuru açtıktan sonra kurabiye şekillendirme aparatı ile şekil verin.
2.AŞAMA
Kesme işlemi bittikten sonra kurabiyeleri tepsiye dizerek 120 derecede 20 dakika pişirin.
3. AŞAMA
Beyaz çikolatayı benmari usulü erin ve içine gıda boyasını katarak renklendirin. Pişen kurabiyeleri eriyen çikolatanın içine batırarak tepsiye dizin.
4.AŞAMA
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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