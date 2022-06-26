Evde pişmaniye kurabiye nasıl yapılır?
Evde pişmaniye kurabiye nasıl yapılır?
Pismaniye kurabiye tarifi nasıl yapılır?
MALZEMELER
✔️ 250 gr tereyağı
✔️ 1 çay bardağı sıvıyağ ( 125ml çay bardağı)
✔️ 1 su bardağı Hindistan cevizi (250 ml bardak)
✔️ 3 yemek kaşığı pudra şekeri
✔️ 1 paket vanilya
✔️ 3 su bardağı un ( 250 ml bardak)
Üzeri için;
✔️ yarım çay bardağı pudra şekeri
✔️ yarım çay bardağı Hindistan cevizi
Pismaniye kurabiye nasıl yapılır?
Karıştırma kabına tereyağı, sıvıyağ, pudra şekeri, Hindistan cevizi ve vanilya koyup elimizle iyice karıştıralım ve yavaş yavaş un ekleyerek yumuşak bir hamur elde edelim.
Hamurdan parçalar koparıp, uzun rulo yapıp bıçak yardımıyla 2 cm şeklinde keserek yağlı kağıt serili tepsiye dizelim.
Önceden ısıtılmış 170 derecede 20-25 dk pişirin . Fırından çıkınca ılık kurabiyeleri pudra şekeri ve Hindistan cevizi karışımına bulayın. Afiyet olsun
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