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Evde kurumayan oyun hamuru nasıl yapılır?

Çocukların oynarken kendini geliştirdikleri oyun hamurunu evde ve bildiğiniz malzemelerle yapma rahatlığına kavuşun. Peki ama evde oyun hamuru nasıl yapılır? Oyun hamurunun kurumaması için ne yapılır? İşte detaylar...

09 Eylül 2019 Pazartesi 08:36
Evde kurumayan oyun hamuru nasıl yapılır?

Çocukların oynarken kendini geliştirdikleri oyun hamurunu evde ve bildiğiniz malzemelerle yapma rahatlığına kavuşun. Peki ama evde oyun hamuru nasıl yapılır? Oyun hamurunun kurumaması için ne yapılır? İşte detaylar...

Birçok anne kimyasallar yüzünden çocukları için oyun hamurlarının tehlikeli olduğunu düşünür. Zaten 2 yaşına kadar ağızlarına atma eğilimleri olduğu için pek de tavsiye edilmez. Bu yüzden evde oyun hamuru yapma fikri hem daha cazip hem de daha güvenli. Bunun için;

Malzemeler

 - 2 su bardağı un

 - 2 çay bardağı tuz

 - yarım bardak su

 - 3 yemek kaşığı sıvıyağ

 - gıda boyası

Yapılışı;

Unu, tuzu, gıda boyasını ve suyu normal hamur gibi yoğurmaya başlayın. Eğer gıda boyası kullanmak istemiyorsanız pancar, havuç ve ıspanak gibi sebzelerin suyunu aynı ölçüde kullanabilirsiniz. Hamur tam toparlanmadan üzerine yağını ekleyerek homojen şekilde yoğurun. 

Kurumaya başladığında ellerinizi yağlayıp yumuşatırsanız uzun bir süre daha kullanabilirsiniz. Kapalı kaplarda streçleyerek saklamayı unutmayın.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 08:36
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