Evde küf kokusu nasıl giderilir? Küf kokusunu anında yok eden yöntem

Rutubet ileri ki zamanlarda sağlığımızı kötü etkileyecek bir kokudur. Küf kokusu yüzünden uyku sorunları yaşanabilir. Küf kokusu yüzünden ayrıca eklem ağrıları çekebilirsiniz. Oluşan rutubeti önlemek için sizinle paylaşacağımız bu bilgileri eksiksiz yerine getirmelisiniz. Küf nasıl temizlenir? Haberimizde...

Rutubet kokusu neye benzer?

Gölgede kalmış ıslak havlu kokusu ile eş değer bir kokusu vardır. Biraz ayak kokusu, biraz ter kokusu, birazsa ıslak beton kokusunu andırır.

Evde küf kokusu neden olur?

Küf kokuları küf sporlarının büyümesinden kaynaklanır. Küf sporları her yerde bulunur ve nem ya da yiyecek içeren ortamlara girdiklerinde çoğalmaya ve burunlarımızın algılayabileceği gazları yaymaya başlarlar. Ne yazık ki, küf sporları hızla büyür ve koku oluşturmak için çok büyük bir koloni gerekmez.

Rutubet kokusundan kurtulacağınız yöntemler

Karbonatlı su ve fön makinesi

Evinizin herhangi bir yerinde oluşan rutubeti temizlemek için ilk yapmanız gereken şey küf olan yeri silmektir.

Bunun için karbonatlı suya ihtiyacınız olacak. silme işlemi bittikten sonra oluşan nemi almanız gerekir ki birdaha tekrarlanmasın. O yüzden fön makinesine ihtiyacımız var. Az önce karbonatlı suyla sildiğiniz yerleri şimdi ise fön makinesi ile kurutun.

Küf kokusu nasıl giderilir?

Kedi kumu yöntemi

Küçük bir kabın içine kedi kumu koyarak rutubet (küf) olan odanın içerisine koyarakta rutubetten kurtulabilirsiniz. Kedi kumu rutubeti ve nemi içine çeker.

Tebeşir yöntemi

bir kesenin içine tebeşir koyup dolabınızın içine koyabilirsiniz. Tebeşir rutubeti ve küflenmeyi önler.

Mangal kömürü

Bir torbanın içerisine koyacağınız mangal kömürü de tebeşir gibi aynı özelliğe sahiptir. Poşete koyup dolabınızın içerisine koyunca rutubet ve küfü önleyecektir.

Küf Kokusunu Anında Yok Eden Yöntem

Karbonatlı suyla sildiğiniz her yeri fön makinasıyla kurutun. Minik bir kabın içerisine kedi kumu koyarak rutubet olan odanın veya dolabın bir köşesinde bekleterek kokudan kurtulabilirsiniz. Kedi kumu küf kokusu ve nemi içine çekecektir. Dolabınızda kesenin içinde tebeşir bulundurabilirsiniz.

Duvar ya da tavanda küf oluşumunun olduğu bölgeyi kuru bir bezle nem ve küf tamamen temizlenene kadar silin ve daha sonra bu bölgeyi zımpara ile kazıyın. Zımparalama işleminin ardından çamaşır suyu döktüğünüz ıslak bir bezle duvarı silin. Çamaşır suyu duvardaki tüm küf mantarlarının ölmesini sağlayacaktır.