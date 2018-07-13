0553 313 94 23

Evde krem peynir nasıl yapılır?

Yaşadığımız dönem, tükettiğimiz hemen her besinin içinde katkı maddesinin olduğu ya da hormonlarla büyütülen sebzelerin mutfaklarımızda olduğu bir dönem olması nedeniyle doğal, ev yapımı ürünler artık daha değerli hale geldi. Sizde doğal, yapımı kolay olan ev yapımı krem peynir tüketmek isterseniz bu tarifi deneyebilirsiniz.

13 Temmuz 2018 Cuma 18:40
Evde krem peynir nasıl yapılır?

Krem peynir, yapım aşaması eğlenceli, yapım süresi de kısa olması nedeniyle kolayca hazırlayabileceğiniz bir peynirdir. Hem kalsiyum yönünden zengin bir besindir, hem de kalorisi oldukça düşüktür.

Diyet yapanların da gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir peynir türüdür. Bu peyniri isterseniz pul biber ve kekikle kahvaltılarda, isterseniz tatlı ya da kek yapımında kullanabilirsiniz.

MALZEMELER:

1 litre süt

1 paket süt kreması

Yarım limon suyu

Tuz

YAPILIŞI:

Sütü buzdolabından çıkarıp oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Sütü soğuk kullanmamanız öemli bir ayrıntıdır. Daha sonra ılıklaşmış sütü kapaklı bir kabın içine alarak yarım limonun suyunu sütün içine ilave edin.

Bu şekilde 2 saat beklemeniz gerekiyor. Sürenin bitiminde sütün kesilmiş olması şart. Eğer süt kesilmemişse yarım saat daha bekleyebilirsiniz.
Kesilen sütü bir temiz bir tülbent yardımıyla süzün. Bu şekilde peynir elde etmiş olursunuz.

Elde ettiğiniz peyniri çırpma kabına alın. Daha sonra içine tuzu, süt kremasını ekleyerek 5 dakika aralıksız olarak mikserle çırpın.

Karışımı saklama kabına alıp ağzını güzelce kapatın. Ağzı kapalı şekilde peynirinizi buzdolabına alın ve dinlenmesi için bir süre bekletin. Bu süüre en az 3-4 saattir.

Sürenin bitiminde krem peyniriniz hazır hale gelmiş olur. İstediğiniz zaman tüketebilirsiniz.

Krem peynirin yapım süresini kısaltmak istiyorsanız loru kendiniz yapmak yerine (sütün içine limon ekleyip süzerek elde etiiğiniz kesik malzeme lordur) direkt hazır da alabilirsiniz.

Eğer loru kendiniz yapmaz da hazır kullanırsanız bu işlemin toplamından 2 saat kazanmış olursunuz.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 18:40
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. mutfak
  4. krem peynir
  5. kadın
  6. kadın aile
  7. pratik bilgiler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    1. Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi!..
    2. Ankara Zirvesi sonrası ABD..
    3. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    4. CHP'yi karıştıran dayak
    5. FETÖ'nün 'Kara Kuvvetleri yapılanması'..
    6. Türkiye Amerika grubundan ortak..
    7. Borsa günü yükselişle kapattı
    8. Adnan Oktar'ın yakın koruması firar etti
    9. Evde krem peynir nasıl yapılır?
    10. Halkı yoldan çıkaran Oktar: Devletimi..
    11. Meyve suyu nasıl yapılır?
    12. İşte Adnan Oktar'ın mal varlığının..
    13. 2018 2019 okul kayıtları ne zaman..
    14. Antalya'da Alman turist otel odasında..
    15. Patates hasadı başladı: Fiyatlar inecek
    16. Tekirdağ Çorlu'da tren kazasında..
    17. Bakanlar kurulu sonrası önemli..
    18. Adnan Oktar örgütünün aylık kazancı..
    19. Okullar ne zaman açılacak 2019 MEB
    20. Meksika'da AVM'nin çatısı çöktü
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...