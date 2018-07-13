Evde krem peynir nasıl yapılır?

Krem peynir, yapım aşaması eğlenceli, yapım süresi de kısa olması nedeniyle kolayca hazırlayabileceğiniz bir peynirdir. Hem kalsiyum yönünden zengin bir besindir, hem de kalorisi oldukça düşüktür.

Diyet yapanların da gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir peynir türüdür. Bu peyniri isterseniz pul biber ve kekikle kahvaltılarda, isterseniz tatlı ya da kek yapımında kullanabilirsiniz.

MALZEMELER:

1 litre süt

1 paket süt kreması

Yarım limon suyu

Tuz

YAPILIŞI:

Sütü buzdolabından çıkarıp oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Sütü soğuk kullanmamanız öemli bir ayrıntıdır. Daha sonra ılıklaşmış sütü kapaklı bir kabın içine alarak yarım limonun suyunu sütün içine ilave edin.

Bu şekilde 2 saat beklemeniz gerekiyor. Sürenin bitiminde sütün kesilmiş olması şart. Eğer süt kesilmemişse yarım saat daha bekleyebilirsiniz.

Kesilen sütü bir temiz bir tülbent yardımıyla süzün. Bu şekilde peynir elde etmiş olursunuz.

Elde ettiğiniz peyniri çırpma kabına alın. Daha sonra içine tuzu, süt kremasını ekleyerek 5 dakika aralıksız olarak mikserle çırpın.

Karışımı saklama kabına alıp ağzını güzelce kapatın. Ağzı kapalı şekilde peynirinizi buzdolabına alın ve dinlenmesi için bir süre bekletin. Bu süüre en az 3-4 saattir.

Sürenin bitiminde krem peyniriniz hazır hale gelmiş olur. İstediğiniz zaman tüketebilirsiniz.

Krem peynirin yapım süresini kısaltmak istiyorsanız loru kendiniz yapmak yerine (sütün içine limon ekleyip süzerek elde etiiğiniz kesik malzeme lordur) direkt hazır da alabilirsiniz.

Eğer loru kendiniz yapmaz da hazır kullanırsanız bu işlemin toplamından 2 saat kazanmış olursunuz.



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