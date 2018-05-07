Evde kolayca hazırlanacak börek tarifi...
Sigara böreği, gerek kadın günlerinin gerekse sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Peki, genellikle kıymalı ve peynirli yapılan sigara böreğini farklı tariflerle hiç denediniz mi? İşte evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz börek tarifleri....07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:18
SEBZELİ-ETLİ SİGARA BÖREĞİ
MALZEMELER:
1 paket yufka
HARCI İÇİN:
1 çorba kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
400 gram kıyma
6 adet mantar
Yarım bardak rendelenmiş havuç
Yarım bardak yeşil lahana
1 tatlı kaşığı mısır unu
YAPILIŞI:
Yufkaları sigara böreği olacak şekilde kesin. Daha sonra zeytinyağının içinde sarımsakları kavurun. Sırasıyla mantar, havuç, mısır unu ve lahanayı ekleyin. Son olarak kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Harcı yufkaların içine koyun ve yufkayı sarın. Oluşan börekleri bol yağda kızartın.
FIRINDA SİGARA BÖREĞİ
MALZEMELER:
3 adet yufka
Yarım su bardağı peynir
Maydanoz
1 adet yumurta
Yarım su bardağı süt
Tuz
Arzuya göre çörek otu veya susam
YAPILIŞI:
Peynir, maydanoz, yumurta ve sütü bir kabın içinde tamamen özdeşleşene kadar karıştırın. Yufkayı üçgen şekillerde kesin ve karışımı yufkaların içine koyarak sarın. Börekleri fırın tepsisine dizin ve 180 derecede 30 dakika pişirin.
ISPANAKLI PEYNİRLİ SİGARA BÖREĞİ
MALZEMELER:
15 yaprak doğranmış ıspanak
400 gram çökelek peyniri
Yarım bardak rendelenmiş kaşar peyniri
1 adet yumurta
1 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
1 paket yufka
YAPILIŞI:
İlk önce ıspanakları soteleyin. Daha sonra yufkaları kesin ve harç malzemelerini karıştırarak içlerine koyun. Yufkaları sarın ve bol yağın içinde kızartın.
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