Evde kolayca hazırlanacak börek tarifi...

SEBZELİ-ETLİ SİGARA BÖREĞİ

MALZEMELER:

1 paket yufka

HARCI İÇİN:

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

400 gram kıyma

6 adet mantar

Yarım bardak rendelenmiş havuç

Yarım bardak yeşil lahana

1 tatlı kaşığı mısır unu

YAPILIŞI:

Yufkaları sigara böreği olacak şekilde kesin. Daha sonra zeytinyağının içinde sarımsakları kavurun. Sırasıyla mantar, havuç, mısır unu ve lahanayı ekleyin. Son olarak kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Harcı yufkaların içine koyun ve yufkayı sarın. Oluşan börekleri bol yağda kızartın.

FIRINDA SİGARA BÖREĞİ

MALZEMELER:

3 adet yufka

Yarım su bardağı peynir

Maydanoz

1 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Tuz

Arzuya göre çörek otu veya susam

YAPILIŞI:

Peynir, maydanoz, yumurta ve sütü bir kabın içinde tamamen özdeşleşene kadar karıştırın. Yufkayı üçgen şekillerde kesin ve karışımı yufkaların içine koyarak sarın. Börekleri fırın tepsisine dizin ve 180 derecede 30 dakika pişirin.

ISPANAKLI PEYNİRLİ SİGARA BÖREĞİ

MALZEMELER:

15 yaprak doğranmış ıspanak

400 gram çökelek peyniri

Yarım bardak rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet yumurta

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

1 paket yufka

YAPILIŞI:

İlk önce ıspanakları soteleyin. Daha sonra yufkaları kesin ve harç malzemelerini karıştırarak içlerine koyun. Yufkaları sarın ve bol yağın içinde kızartın.