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Kadın - Aile Evde kırışıklık kremi nasıl yapılır? Yaşlanma karşıtı doğal krem yapımı
Kadın - Aile

Evde kırışıklık kremi nasıl yapılır? Yaşlanma karşıtı doğal krem yapımı

Zaman içinde kadın ve erkeklerde, yüz bölgesinde özellikle de göz çevresinde kırışıklık daha belirgin hale gelir. Daha sağlıklı ve genç görünmek için düzenli olarak kırışıklık giderici krem kullanımı önerilir. Bu kremleri evde kendiniz doğal malzemelerle hazırlayarak cilt bakımında doğal yöntemleri kullanabilirsiniz. Evde kırışıklık kremi nasıl yapılır? Ev yapımı kırışıklık kremi tarifleri

Yeniakit Publisher
2022-04-13 20:46:00 - 2022-04-13 20:55:01
Evde kırışıklık kremi nasıl yapılır? Yaşlanma karşıtı doğal krem yapımı

Evde hazırlayabileceğiniz doğal malzemelerle hazırlanmış kırışıklık azaltan kremler ya da maskelerle cildinizi sağlıklı ve taze tutabilirsiniz. Peki evde kırışıklık kremi nasıl yapılır? İşte tarifler...

Cildi besleyen kırışıklık kremi

Malzemeler:

  • 1 fincan badem yağı
  • 1 fincan kunduz yağı
  • 1 fincan kafur yağı

Cildi besleyen kırışıklık kremi nasıl yapılır?

Cildinizde kırışıklık oluşmasını önlemek için listede adı geçen 3 bitkisel yağı bir kap içinde karıştırın. Hazırladığınız yağlı krem karışımını gece uyumadan önce cildinize masaj yaparak yedirin. Her hafta taze olarak hazırlayacağınız bu kırışıklık karşıtı kremi cam kavanoz içinde muhafaza ederek her gece cildinize uygulayınız. Göz çevresinde daha hassas olarak tüm yüz bölgesine sürebilirsiniz. Etkili sonuç almak için 1 ay boyunca düzenli kullanım şarttır.

Yosun içerikli kırışıklık kremi: 1 çay kaşığı yoğurt ve 1 çay kaşığı su yosununu karıştırın. Tüm cildinize uygulayın ve yarım saat bekletin sonra ılık suyla yıkayın. Haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

Bal mumu özlü kırışıklık kremi: 2 yemek kaşığı bal mumu, 2 yemek kaşığı badem yağı, 4 yemek kaşığı kayısı özü ve ½ çay kaşığı limon suyu. Balmumu ve badem yağını benmari usulü ısıtın; sonra kalan malzemeleri koyun karıştırın ve soğutucu da 2 saat bekletin. Sonra krem olarak kırışıklıklara uygulayabilirsiniz.

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Nemlendirici Kırışıklık Kremi

Malzemeler:

  • 1 çay kaşığı bal
  • 1 çay kaşığı domates püresi
  • 1 çay kaşığı kafur yağı

Nemlendirici Kırışıklık Kremi nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri bir kap içinde karıştırın ve 1-2 saat buzdolabında dinlendirin. Hazırladığınız karışımı gece yatmadan önce cildinize sürüp 15 dakika kadar bekleyin. Geçen süre zarfından sonra cildinizi kremden arındırmak için ılık suyla yıkayın.Her gece bu kremi cildiniz için uyguladığınızda, göz çevresinde ve dudak kenarlarında oluşan kırışıklıkları onarabilirsiniz. Cildinize nem kazandırarak daha iyi görünmenize yardım eder.

Gençleştiren Kırışıklık Kremi

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı Hindistan cevizi yağı
  • 4 çorba kaşığı doğal balmumu
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • 10 damla badem yağı
  • 15 damla kuşburnu yağı
  • 5-6 damla gül yağı
  • 1 ampul E vitamini

Gençleştiren Kırışıklık Krem nasıl yapılır?

Yaşa ve cilt yorgunluğuna bağlı olarak gelişen kırışıklık problemini gidermek için sizlere bu tarifi öneriyoruz. Öncelikle ufak bir tencere alın ve içinde 2 bardak su olacak şekilde kaynatmaya başlayın. Benmari usulü eritme yöntemini denemek için suyun üzerine cam bir kap yerleştirin. Tencereyle orantılı olmasına dikkat edin. Cam kap içinde 4 yemek kaşığı doğal balmumu, yarım su bardağı Hindistan cevizi yağı ve yarım su bardağı zeytinyağını ısıtarak karıştırın. Çok az ısınan yağların üzerine kuşburnu yağını ekleyin. Ardından badem yağı ve gül yağını ilave edin. Karışım bir süre soğuduktan sonra E vitamini kapsülünü kırın ve tüm malzemeleri karıştırın. Elde edilen kremi minik bir cam kavanoz içinde muhafaza ederek her sabah ve akşam cildinize uygulamaya özen gösterin. Hücreler arası gözeneklerin sıkılaşmasını, deri altındaki yağın dengelenmesini ve kırışıklık oluşmasını önleme konusunda bu kreme güvenin.

 

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