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Yerel Evde kenevir yetiştiren şahıs gözaltına alındı
Yerel

Evde kenevir yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Mersin'in Mezitli ilçesinde apartman dairesine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 09:22:00 -
Evde kenevir yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Mersin İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Akdeniz Mahallesi'ndeki dairede uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

Adrese düzenlenen operasyonda özel kurulan iklimlendirme kabininde ısıtıcı ve ışık kaynakları yardımıyla kenevir yetiştirildiği belirlendi.

İkamette 572 kök kenevir, 579 gram esrar, uyuşturucu tohumları ile 7 mavi ve mor ışık kaynağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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