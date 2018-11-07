Evde gümüş parlatılır mı?

Gümüşler her daim kadınların vazgeçemediği aksesuarlardan birisidir. Gerek evde kullanılan aksesuarlar, gerekse takılar sıkça tercih ediliyor. Ancak takılar da çabucak kararma meydana geliyor. Parlatmak için de kimyasal maddelere başvuruluyor. Hal böyle olunca kadınların içine pek sinmiyor. Peki neden? Bilindiği üzere kimyasal ürünler daima kanser tehdidi yaratıyor. Kanser artık her yerde olduğundan dolayı kadınlar kimyasal ürünler kullanırken neredeyse iki kere düşünür hale geldi. Özellikle anne ve anne adaylarımız bu durum konusunda çok bilinçliler. Bizde bundan ilham alarak siz bilmiş kadınlar için sorularınızın cevaplarınıza yanıtlar aradık. Takılarında direk vücut ile temas etmesi demek, kimyasal ürünle de temas etmek demek. Bu durum engellenebilir mi? Kimyasal ürünler kullanmadan gümüşler ilk gün ki gibi parlak ve göz alıcı görünümüne kavuşur

Zaman içerisinde kararan gümüşler kimyasal ürünlere maruz kalarak parlatılmaktadır. Ancak evde doğal yollarla çok paralar harcamadan da bu işlemi uygulayabilirsiniz. Masrafsız olduğu kadar da, uğraştırmadan kısa süre içerisinde istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Herkesin evinde ufak tefek gümüş aksesuarlar vardır. Ya da kullanmış olduğunuz gümüş takılar. Yalnız bu uygulamaları kesinlikle gümüş kaplama olan aksesuarlarınız da uygulamayın! Çünkü bu parlatma işlemi sadece gümüşler için geçerlidir.

GÜMÜŞ NASIL PARLATILIR?

Karbonat ve Su

2 çay kaşığı karbonatı çay tabağının içerisine koyun ve macun kıvamına gelene kadar sıcak su ekleyin. Macun kıvamına gelen karbonatlı suyu, pamuk yardımıyla kararan gümüşü ovun. Gümüşün üzerinde girinti ve çıkıntı yerleri var ise, yumuşak diş fırçası da kullanabilirsiniz. İstediğiniz sonucu elde ettiğiniz vakit, gümüşü ılık su ile durulayın ve tüy bırakmayan bir bez ile kurulayın.

Diş Macunu

Gümüş parlatma işleminde kullanacağınız diş macunu, klasik beyaz olması gerekir. Yani jel kıvamındaki diş macunu işe yaramayacaktır.

Kararan gümüş aksesuarınızın üzerine bir miktar diş macunundan sürün ve tüy bırakmayan, temiz, yumuşak bez ile ovalayın. Kararan ve lekeli yerlerin beyazladığını göreceksiniz. İşiniz bittikten sonra ılık suyla durulayın ve kurulamayı ihmal etmeyin.

Ketçap

Ketçap bilindiği üzere domates sosundan elde edilir. Yani asittir. Bu sebeple gümüş parlatmada etkili rol oynar.

Bir miktar ketçabı kararan, lekeli gümüş aksesuarın üzerine sıkın. Pamuk yardımıyla ovalayın. Ovaladıkça işe yaradığını kendi gözlerinizle göreceksiniz. İşlem sonunda ılık suyla yıkayın ve tüy bırakmayan bezle kurulayın.