Evde gül reçeli yapımı, gül reçeli tarifi, gül reçeli nasıl yapılır?

Gül reçeli malzemeleri

250 gram katmerli ve kokulu gül

2,5 su bardağı su

5 su bardağı toz şeker

Yarım limonun suyu

Gül reçeli nasıl yapılır

Gül reçeli tarifi

Reçeli yapılacak kırmızı yada pembe ama mutlaka katmerli, kokulu güllerin yapraklarının sert ve kuru olmayanlarını seçtikten sonra yıkayın. Yıkanan yaprakları suyu süzülmesi için süzgece alın. Diğer tarafta Gül reçeli ni kaynatacağımız tencereye suyu ve toz şekeri koyup, içindeki şeker eriyene kadar ve arada karıştırarak kaynatın. Kaynayınca içine suyu süzülmüş gül yapraklarını doğrayarak yada bütün olarak koyup iyice koyulaşana kadar kaynatın. Kıvamı çok koyu bir şurup halini alınca içine yarım limon suyu sıkın. 2-3 dakika daha kaynatıp ocağı kapatın. Kıvamını kontrol etmek için şurubundan bir çay kaşığı alarak soğutun bir tabağa yada tırnağınıza damlatın. Dağılmıyorsa tamamdır. Reçelin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra temiz ve kuru kavanozlara doldurun, soğuduktan sonra kapağını hava almaması için iyice kapatın ve şekerlenmemesi için güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edin. Afiyet olsun.

Gül reçeli püf noktası

Gül reçeli mutlaka katmerli ve kokulu güllerden yapılmalıdır.

Reçelin şekerlenmesi muhafaza edilme şekliyle ilgilidir. Buzdolabında değil, serin ve güneş almayan karanlık bir yerde saklanmalıdır.

Şekerlenen reçelleri kabıyla beraber sıcak su dolu bir kabın içine oturtarak şekerlenmeyi giderebilirsiniz.