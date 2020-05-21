  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Duha namazı nedir? | Duha namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı evde kılınır mı? | Bayram namazı nasıl kılınır?

Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı arasında önemli görüşme

Bayram namazı kılınacak mı? | Camide bayram namazı kılınacak mı?

Gümrük vergisinde bir adım daha
için kalan
Aktüel

Evde esrar yetiştirip mahallelerindeki kullanıcılara sattılar

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda Çorlu’da bir evde kurulan düzenek ile uyuşturucu esrar maddesi üretildiğini tespit etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:30:17 -
Evde esrar yetiştirip mahallelerindeki kullanıcılara sattılar

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda Çorlu’da bir evde kurulan düzenek ile uyuşturucu esrar maddesi üretildiğini tespit etti.


Muhittin Mahallesi’nde ikamet eden E.E. isimli şahsın kardeşleri A.E. ve E.E. ile evinde uyuşturucu madde yetiştirerek buradan kullanıcı şahıslara sattıkları bilgisi üzerine harekete geçen Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, alınan arama kararına istinaden evde arama yaptı.


Yapılan aramalarda yaklaşık 100 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeğe ait 30 adet dolu fişek, 1 adet yaklaşık 6 metrekare boyutunda kurulmuş vaziyette ısı yalıtımlı çadır ve çadır içerisinde uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak ele geçirilen malzeme ve uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri, şüphelileri de adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı