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Eğitim Evde eğitim hizmeti nedir, kimler yararlanabilir?
Eğitim

Evde eğitim hizmeti nedir, kimler yararlanabilir?

MEB harekete geçti, evde eğitim hizmeti verilmesi adına bir duyuruda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 10:28:00 - 2021-11-23 10:32:58
Evde eğitim hizmeti nedir, kimler yararlanabilir?

Evde eğitim hizmeti nedir, kimler yararlanabilir?

Evde eğitim hizmeti, sağlık sorunları sebebiyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile ispat eden; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere sunulan bir hizmet olarak bilinmektedir.

Kimler Yararlanabilir?

Sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren okul öncesi, ilkokul, orta- okul ve lise çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için evde sunulan eğitim hizmetidir.

En az dört ay süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren özel eğitim ihtiyacı olan öğren- ciler bu hizmetten yararlanabilir.

MEB'den uzaktan eğitim kararı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve valiliklere yazı gönderdi. Paylaşılan son bilgilere göre, evde eğitim hizmeti, velinin talebi ve özel hizmetler kurulu kararı doğrultusunda; evde yüz yüze yapılabileceği gibi uzaktan canlı ders olarak da yapılabilmesine ilişkin talepler doğrultusunda Bakanlık, yeni bir adım attı.

Evde (uzaktan) eğitim hizmetinin pandemi süresince öğrenci velisinin talebi dikkate alınarak özel eğitim hizmetleri kurulunun kararı doğrultusunda evde yüz yüze veya uzaktan canlı ders olarak da yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.

 

 

 

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