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Kadın - Aile Evde doğal tedavi ile diş ağrısı nasıl geçer?
Kadın - Aile

Evde doğal tedavi ile diş ağrısı nasıl geçer?

Diş ağrısı çok farklı nedenlerden meydana gelebilir.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 00:16:00 - 2021-11-21 00:18:58
Evde doğal tedavi ile diş ağrısı nasıl geçer?

Diş ağrısında diş çürümesi akla ilk gelen nedenlerden biridir. Bunun yanı sıra diş minesinde aşınma, herhangi bir darbe nedeniyle dişte kırık oluşması, diş eti iltihabı ve yirmi yaş dişleri de diş ağrısının başlıca sebepleri arasında yer alır

Evde kolayca uygulayabileceğiniz çözüm önerileri

-Ezilmiş sarımsağı çürük ya da ağrıyan dişe uygulamak da ağrıyı geçici süreliğine de olsa hafifletmektedir.

-Nar suyunu ağzınızın içinde beklettikten sonra gargara yaparsanız diş ağrılarınız oldukça azalacaktır.

-Taze bir salatalığı kesip bir parçasını ağrıyan dişinize koyun yaklaşık 10 dakika sonra salatalığın içinde bulunan vitaminlerin diş ağrınıza iyi geldiğini göreceksiniz.

-Diş ağrısına evde yapılacak yöntemlerden bir tanesi de ılık tuzlu su ile gargara yapmaktır. Ya da yumuşak bir diş fırçası ile diş etleri dairesel hareketler ile temizlenebilir.Karbonatı içme suyuyla macun haline getirerek bölgeye uygulamak kısa süre de olsa iyileşme sağlar.

Diş apsesi

Diş apsesi, bakteriyel bir enfeksiyonun sonucunda dişleriniz veya diş etlerinizde oluşan irin birikintisidir. Diş apsesinin ana semptomu, apse bölgesinde şiddetli, zonklayan bir diş ağrısıdır.

Evde diş apsesi nasıl geçer?

-Tuzlu su ya da sirkeli su ile gargara yapılmasının diş apsesine iyi geldiği belirtilmektedir.

-Sarımsak ile tampon yapılması da sarımsağın anti bakteriyel özelliği ile birlikte etkili yöntemler arasındadır.

-Evde uygulanabilen yöntemlerden biri de karbonatı bir miktar su ile karıştırarak gargara yapmaktır.

 

 

 

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