Evde cilt bakımı nasıl yapılır? Cildinizdeki tüm sorunları limonla çözebilirsiniz

Limon: Antik Çağ’dan beri çeşitli gastronomi ve tıbbi yöntemlerde kullanılmaktadır. Buna ek olarak, evde ve doğal bir kozmetik olarak da kullanılır. Hem iç organların hem de cildin sağlığını iyileştiren yüksek dozlarda C vitamini, esansiyel mineraller ve antioksidan bileşikler içerir. Tam olarak bugün, cilt güzellik ürünü olarak kullanımlarını gözden geçirmek istiyoruz, çünkü çoğu kişi bu amaç için nasıl faydalanacağını bilmiyor.

Yaşlanmayı önlemede ve cilt iyileştirmelerinde size yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Daha çok ılıman iklimlerde yetişen ve yaprağını dökmeyen bir meyve olan limon günümüzde temizlikte, cilt bakımında, sağlıkta, beslenmede ve daha birçok alanda kullanılıyor. Bunun en büyük sebebi de şüphesiz hem hoş-ferah bir kokuya sahip olması hem de içerisinde C vitamini ve sitrik asit barındırmasıdır.

Limonun cilde faydaları kullananlar ve tarifleri deneyenler tarafından da dile getirilmektedir. Cilt uygulamalarından en iyi şekilde verim sağlamak için cilt tipini bilmek, cilt sorunlarının altından yatan nedenleri iyi analiz etmek ve kullanılacak malzemelere bir hassasiyet olup olmadığına dikkat etmek en önemli unsurlar arasında yer alır.

Sivilceye karşı limon

Sıkılaştırıcı gücü nedeniyle limon, akne ve sivilcelere neden olan aşırı yağ üretimini engellemek için en iyi doğal bileşenlerden biridir.

Dış uygulaması gözenekleri derinlemesine temizler ve bu cilt problemini sebep olan bakterileri ortadan kaldırır.

Malzemeler

Yarım limon suyu

2 yemek kaşığı aloe vera jeli (30 g)

Hazırlanışı

Suyu yarım limondan çıkarın ve aloe vera ile karıştırın.

Nasıl kullanılır?

Maskeyi akneden etkilenen tüm alanlara yayın ve 20 dakika bekletin.

Su ile iyice durulayın ve kendinizi güneşe maruz bırakmayın.

Haftada en az 3 kez kullanın.

Limon Ciltteki lekeleri hafifletir

Limon suyundaki doğal asitler ve yağlar, yüzün veya vücudun çeşitli bölgelerinde oluşan koyu pigmentasyonu azaltan aydınlatıcı maddelerdir.

Güneşin neden olduğu lekeleri en aza indirmeyi sağlar. Boyun ve koltuk altı gibi zor bölgelerin temizlenmesi için de idealdir.

Malzemeler

Yarım limon suyu

2 yemek kaşığı karbonat (18 g)

Hazırlanışı

Yarım limonun suyunu bir kaseye dökün ve karbonat ile karıştırın.

Nasıl kullanılır?

Tedaviyi lekeli bölgelere sürün ve 15 dakika bekletin.

Ilık suyla durulayın ve kendinizi güneşe maruz bırakmaktan kaçının.

Haftada iki kez kullanın.

Yara izleri için limon

Kollajen üretimi için gerekli bir besin maddesi olan C vitamini içeriği nedeniyle limon, yara izlerini ve çatlakları önemli ölçüde azaltabilir.

Bu tedavide, daha hızlı ve daha tatmin edici sonuçlar için sağlıklı hindistan cevizi yağı ile etkilerini arttırıyoruz.

Malzemeler

Limon suyu

3 yemek kaşığı organik hindistancevizi yağı (45 g)

Hazırlanışı

Bir limonun suyunu çıkarın ve organik hindistancevizi yağı ile karıştırın. Karışımı istenen alanlara uygulayın ve tamamen emilene kadar masaj yapın. 40 dakika bekletin ve durulayın. Kullandıktan sonra güneşe maruz kalmaktan kaçının. Kullanımı haftada en az 3 kez tekrarlayın.

Limon selülit azaltmak için de kullanılır.

Limon suyu selülit için mucizevi bir tedavi değildir ama Bununla birlikte, düzenli kullanım, ciltteki bu küçük çukurların görünümünü en aza indirmek için kan dolaşımını iyileştirebilir.

Malzemeler

Limon suyu

2 yemek kaşığı bal (50 g)

Hazırlanışı

Limon suyunu bir kaseye ekleyin ve bal ile karıştırın.

Nasıl kullanılır?

Tedaviyi sorunlu bölgelere yayın ve 10 dakika bekletin.

Ilık suyla durulayın ve atıkları işlemden çıkarırken masaj yapın.

İstenmeyen reaksiyonlardan kaçınmak için cildinizi güneşe maruz bırakmamaya çalışın.

Haftada 2 veya 3 kez kullanın.

Yüzdeki Kırışıklıkları önlemek için Limon

Bu turunçgillerdeki besinler, kolajen ve elastin üretimini geliştirmeye yardımcı olur. Bu sayede düzenli uygulaması erken kırışıklıkların ortaya çıkmasını önler.

Malzemeler

Limon suyu

3 yemek kaşığı badem yağı (45 g)

Hazırlanışı

Limon suyunu badem yağı ile birleştirin.

Nasıl kullanılır?

Tüm cilt üzerine yayın, gözlerle temasından kaçının. 10 dakika bekletin ve durulayın.

Not: Bu Karışım makyaj temizleyici olarak da kullanılabilir. Sadece geceleri kullanın.

Cilde sağladığı besinler nedeniyle, limon suyu ovarak ölü hücreleri yok etmek için en iyi bileşenlerden biri olmaya devam ediyor.

Büzücü etkisi, ciltte tutulan kirleri ortadan kaldırır ve böylece pürüzsüz bir doku ve ölü hücrelerden kurtulmayı sağlar.

Malzemeler

Yarım limon suyu

2 yemek kaşığı esmer şeker (30 g)

Hazırlanışı

Yarım limondan suyunu çıkarın ve esmer şekerle karıştırın.

Nasıl kullanılır?

Ovmayı hafif dairesel hareketlerle cilde sürün.

10 dakika bekletin ve durulayın.

Yatmadan önce kullanın çünkü güneşte olmamalısınız.

Haftada iki kez tekrarlayın.

Yapılan araştırmalar birçok meyve ve sebzenin faydalı olduğu organa şekil olarak da benzediğini ortaya çıkardı. Üstelik benzedikleri organlarla ilgili ilginç tesadüfleri de var bu yiyeceklerin. Meyve ve sebzelerin şekil olarak benzediği organlara nasıl etki ettiğini ve sağladığı yararları sizler için derledik. İşte Meyve ve sebzelerin benzediği organlar...

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