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Yerel Evde çıkan yangında can pazarı yaşandı! Çocuklar son anda kurtarıldı
Yerel

Evde çıkan yangında can pazarı yaşandı! Çocuklar son anda kurtarıldı

Antalya'da bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında 2 kardeş evde mahsur kaldı. Kardeşlerden 7 yaşındaki Berkan B.'yi kapıyı kıran komşular çıkarırken, balkonda demir parmaklıklara tutunan ve alevlerin arasında kalan 5 yaşındaki Şerzan B.'yi ise itfaiye kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 02:58:00 -
Evde çıkan yangında can pazarı yaşandı! Çocuklar son anda kurtarıldı

Yangın, saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2461 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Şerzan B. ve Berkan B. kardeşlerin evde yalnız bulunduğu sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden duman çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, bir taraftan da çocukları kurtarmaya çalıştı. Evde mahsur kalan çocuklar ise yangından dolayı evin farklı noktalarına kaçtı.

Hortumla su tutarak güvende kalmasını sağladılar

Balkonda ve içeride mahsur kalan kardeşlerden Berkan B., vatandaşlar tarafından evin kapısı kırılarak kurtarıldı. Yoğun duman ve alevler nedeniyle balkonda bulunan Şerzan B.'ye ise ulaşamadı. Alevlerin tüm evi sarmasıyla vatandaşlar balkondaki çocuğu güvenli noktaya yönlendirirken, karşı binadan üzerine hortumla su tutarak güvende kalması sağlandı.

Kurtarıldılar

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle önce yangına müdahale ederken, daha sonra ise balkon demirlerinden ayaklarını dışarıya sarkıtan ve büyük korku yaşayan Şerzan B.yi kurtardı. Balkona giren itfaiye ekibi küçük çocuğu kucaklayarak bina kapısında bulunan bekçiye teslim etti. Bekçi ise kucakladığı Şerzan B.'yi koşarak ambulansa götürdü. Komşular tarafından evin kapısı kırılarak dışarıya çıkartılan Berkan B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Şerzan B.'nin ise ayaklarında yanıklar oluştu. 2 kardeş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Yangını duyarak olay yerine gelen çocukların yakınları sinir krizi geçirdi. Eve girmek isteyen çocukların yakınlarını polis ekipleri engellerken, çocukların yakınlarından biri ise baygınlık geçirdi. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenen yakınları, hastaneye gitti.

Bazı vatandaşlar hem izledi hem yardım etti

Mahalle sakinlerinden bazıları hem yangını izledi hem de itfaiye ekiplerine yardım etti. Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin bina içerisine çekmek istediği hortumun yukarıya kadar çıkmasını sağladı.

'2 çocuk vardı evde'

Komşulardan Muammer Sucu, "Evden kalabalığın sesini duyduk ve dışarı çıkınca alevleri gördük. Çocuk dışarı çıkınca hortumu ona tuttum ve yönlendirdim. Hanımla beraber kovalarla ve hortumla atabildiğimiz kadar su attık. Sonra ise itfaiye geldi. 2 çocuk vardı evde. Hortumla su tutmasak kesin yanarlardı" dedi.

'Hepimiz yardım etmeye çalıştık'

Ağlayarak olayı anlatan bir başka komşu ise "Denizden geliyordum yangını gördüm. İçeriye girmek istedik ama giremedik. Yarısına kadar girdim ama dumanlardan dolayı geri dönmek zorunda kaldım. Çok fazla duman vardı. Müdahale edemedik ve sonra itfaiye geldi. Çocuklardan biri balkonun dibindeydi, suyu tuttuk ama çocuk baya yanmıştı. Ayaklarının altı baya yanmış kemiğe kadar dayanmıştı. Hepimiz yardım etmeye çalıştık. Komşunun suyu çocuğun üstüne tutması gelen yangının alevini engelledi" diye konuştu.

'Yukarıya çıkarak kapıyı kırdık'

Yangın esnasında kapıyı kırarak bir çocuğu kurtaran komşulardan Gökhan Kılıç da "Dumanın çıktığını gördük, koşarak gelip yukarıya çıkarak kapıyı kırdık. Çocuğun birini çıkardık. Diğerini de itfaiye ekipleri çıkardı. Biz sadece odada bulunan çocuğa ulaşabildik. Kapı kilitliydi zaten zor kırıp içeri girebildik ve giremeseydik ölebilirlerdi" dedi.

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