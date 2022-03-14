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Yerel Evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir Eski Çamlık'ta 3 gün önce evde çıkan yangın sonrası hastanede tedavi altına alınan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 16:00:00 -
Evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

11 Mart'ta İzmir Eskiçamlık Barış Mahallesi 4688 Sokak'taki evde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 yaşındaki Suriye uyruklu Hasan Her'in başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

Çocuğun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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