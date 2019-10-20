Evde bulaşık makinesi tableti nasıl yapılır? Ev yapımı deterjan tarifi Uzmanlar evlerde kimyasal içeren ürünlerin kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Bulaşık deterjanlarından yer silme sıvılarına kadar her şeyin kimyasallardan uzak olması son derece önemli. Özellikle de çocuklu evlerde bu tip kimyasalların kullanılmaması gerekiyor. Peki, evde bulaşık makinesi tableti nasıl yapılır?

Uzmanlar evlerde kimyasal içeren ürünlerin kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Bulaşık deterjanlarından yer silme sıvılarına kadar her şeyin kimyasallardan uzak olması son derece önemli. Özellikle de çocuklu evlerde bu tip kimyasalların kullanılmaması gerekiyor. Peki, evde bulaşık makinesi tableti nasıl yapılır? Evde bulaşık makinesi tableti nasıl yapılır? Malzemeler: 1 su bardağı toz bulaşık makinesi deterjanı

1 su bardağı kosher tuzu

1 su bardağı karbonat

3\4 bardak limon suyu Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra elde edilen deterjanı çikolata kalıplarında dondurun. İşte size şahane bir tablet deterjan...

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