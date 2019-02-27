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Evde bir güzel boğaz pastili yapabilirsiniz

Bu kış aylarında sizinle doktora gitmeden kendi başınıza yapabileceğiniz boğaz pastili tarifini paylaşalım.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:49
Evde bir güzel boğaz pastili yapabilirsiniz

Etrafınıza baktığınızda mutlaka burnu akan veya öksüren birilerini göreceksiniz. Boğaz kaşıntısı, soğuk algınlığı ve grip...

Sizinle doktora gitmeden kendi başınıza yapabileceğiniz boğaz pastili tarifini paylaşalım. Adımları dikkatlice takip ederek evinizde boğaz pastili yapabilirsiniz.

Malzemeler:

1 bardak toz şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

Yarım bardak su

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı toz zencefil

3-4 karanfil

Yarım tatlı kaşığı tarçın

Hazırlanışı:

Bal haricindeki bütün malzemelerinizi tencere güzelce karıştırın. Biraz karıştırdıktan sonra ocağa alın ve 10-15 dakika boyunca köpük köpük olana kadar kaynatın.

Karışım köpük köpük olduktan ve iyice koyulaştıktan sonra karanfilleri içinden çıkartın.

Ocağın altını kapatın ve birkaç dakika bekledikten sonra balı ekleyin ve karıştırın.

Karışımı tatlı kaşığı yardımıyla yağlı kağıdın üstüne minik minik dökün.

Yarım saat bekledikten sonra sertleşmiş olacaklardır. Boğaz pastillerinin üstüne pudra şekeri veya az miktarda nişasta döküp birbirlerine yapışmalarını önleyin.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:49
  1. Boğaz kaşıntısı
  2. soğuk algınlığı
  3. grip
  4. toz şeker
  5. limon suyu
  6. bal
  7. toz zencefil
  8. karanfil
  9. tarçın
  10. Boğaz pastilleri

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