Evde balgam söktürücü nasıl hazırlanır? Balgam söktüren bitkiler

Doğal ve bitkisel yöntemlerle balgam söktürücü hazırlamak çok kolay. Eğer siz de bu sorunu yaşıyorsanız vereceğimiz tarifle balgam sorunundan kurtulabilirsiniz.

Balgam söktürücü kür tarifi

Bal, zencefil ve acı biber karışımı ile elde edilen bu kür, balgamdan kurtulmak için doğal çözümler arasında en etkili olanlarındandır.

Malzemeler

-1 yemek kaşığı elma sirkesi,

- 1 yemek kaşığı limon suyu,

- 2 yemek kaşığı bal

- 1 yemek kaşığı zencefil tozu

- ½ yemek kaşığı acı biber tozu

Bir kabın içerisine bu saydığımız malzemelerin hepsini atıp iyice karıştıracağız. Daha sonrasında ocakta kaynatarak krem kıvamı elde edene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Akabinde oluşan bu kürümüzü günde 2 yemek kaşığı miktarınca tüketeceğiz. Dileyenler su katarak sıvılaştırabilir.

Balgam söktürücü bitkiler

-Anason, balgam tedavisinde faydası olan bir bitki türüdür.

- Okaliptüs bitkisi, tıpkı nane gibi ferahlığı ile solunum yollarındaki tıkanıklığa oldukça faydalıdır. Ayrıca balgam söktürücü özelliğe de sahiptir. Okaliptüs yağını kaynar suyun içine dökerek buharı ile rahat bir nefes alabilirsiniz.

- İçeceklerde tarçın kullanarak boğazınızı rahatlatabilir, balgamlardan kurtulabilirsiniz.

- Adaçayı içmek de balgam için iyi gelecektir.