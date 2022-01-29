Evde bakım maaşı alanlar 2022 yılında ne kadarlık bir zam alacaklarını merak ediyor. Peki, kim ne kadar evde bakım maaşı alıyor?

Evde bakım yardımı ne kadar oldu? Evde bakım parası kaç para?

2022 yılı için asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapıldı. Asgari ücret 4250 liraya yükseldi. Asgari ücret zam oranıyla birlikte evde bakım maaşı da 2706 TL'ye yükseldi.

Evde bakım maaşı nedir kimler alabilir?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.