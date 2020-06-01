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Ekonomi

Evde bakım parası ne zaman yatacak? | Evde bakım parası yatan iller

Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım parası alan kişiler “Evde bakım maaşı yattı mı?” , “Evde bakım maaşı ayın kaçında yatacak?” , “Evde bakım maaşı hangi gün yatacak?” , “Evde bakım parası yatan iller” , “Hangi illerde evde bakım maaşı yattı” konularını araştırıyor. İşte, evde bakım parası yatan iller.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:35:00 -
Evde bakım parası ne zaman yatacak? | Evde bakım parası yatan iller

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç vatandaşlar için ailelerine her ay evde bakım maaşı ödemesi yapıyor. Evde bakım maaşı alan aileler haziran ayının gelmesiyle birlikte "Evde bakım parası yattı mı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Evde bakım parası ne zaman yatacak? | Evde bakım parası yatan iller

Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı her ayın 15’inde hesaplara yatmaya başlıyor.

Evde bakım parasın nasıl sorgulanır?

Maaşların yatıp yatmadığını SMS ile öğrenmeniz mümkün. Evde bakım parasını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

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