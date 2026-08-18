Kahve İçenlerde Dikkat Çeken Fark Ortaya Çıktı!
Kahve tüketimiyle ilgili 2 bin 200’den fazla kişinin incelendiği araştırmadan dikkat çeken sonuçlar çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kahve tüketimiyle ilgili 2 bin 200’den fazla kişinin incelendiği araştırmadan dikkat çeken sonuçlar çıktı.
Düzenli kahve tüketenlerde daha yüksek kas kütlesi ve daha düşük vücut yağ oranı görüldü. Bilim insanları ise kahvenin doğrudan yağ yaktığını söylemek için henüz erken olduğu uyarısında bulundu. Kahve içerken vücudunuzda fark etmediğiniz bazı değişimler yaşanıyor olabilir. Finlandiya’da 2 bin 200’den fazla kişi üzerinde yapılan yeni bir araştırma, düzenli kahve tüketimi ile vücut yağ oranı ve kas kütlesi arasında dikkat çekici bir bağlantı olduğunu ortaya koydu.
2 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ Oulu Üniversitesi’nde yürütülen araştırmada 2 bin 200’den fazla kişinin sağlık verileri incelendi. Katılımcıların kahve tüketiminin yanı sıra beslenme ve egzersiz alışkanlıkları, kullandıkları ilaçlar, mevcut hastalıkları ve genel yaşam tarzları da değerlendirmeye alındı.
GÜNDE 5 FİNCANA KADAR TÜKETENLER VARDI Araştırmaya katılanların kahve tüketimi hiç kahve içmemekten günde 5 fincan ve üzerine kadar değişiyordu. Bilim insanları katılımcıların kas ve yağ oranlarını ölçerken kan örneklerini de analiz etti.Ayrıca glikoz içeren bir içeceğin tüketilmesinin ardından vücudun şekeri nasıl işlediği incelendi.
KAHVE TÜKETENLERDE DİKKAT ÇEKEN FARK Araştırmanın sonuçlarına göre daha fazla kahve tüketen kişilerde iskelet kas kütlesinin daha yüksek, toplam vücut yağ oranının ise daha düşük olduğu görüldü.Özellikle iç organların çevresinde biriken ve sağlık açısından risk oluşturabilen viseral yağ miktarının da daha düşük olduğu tespit edildi.
ASIL ŞAŞIRTAN SONUÇ KANDA ORTAYA ÇIKTI Araştırmacılar kahve tüketimi arttıkça lösin, izolösin ve valin olarak bilinen BCAA amino asitlerinin kandaki seviyelerinin daha düşük olduğunu belirledi.Bu amino asitlerin uzun süre yüksek seviyelerde bulunmasının insülin direnci ve diyabet riskiyle ilişkili olabileceği biliniyor.
KAHVE YAĞ YAKIYOR DEMEK İÇİN ERKEN Araştırma sonuçları kahve tüketimi ile daha düşük vücut yağı ve daha yüksek kas kütlesi arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor. Ancak bilim insanları bunun kahvenin doğrudan yağ yaktığı veya kas geliştirdiği anlamına gelmediğinin altını çiziyor.Çalışmanın baş yazarı Luca Verroest, vücut kitle indeksi ve yaşam tarzı gibi faktörler hesaba katıldığında bile dikkat çekici metabolik ilişkiler görüldüğünü belirtiyor. Araştırmacılara göre söz konusu etkiler kadınlar ve erkekler arasında farklılık da gösterebilir.
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