Kahve İçenlerde Dikkat Çeken Fark Ortaya Çıktı!

Düzenli kahve tüketenlerde daha yüksek kas kütlesi ve daha düşük vücut yağ oranı görüldü. Bilim insanları ise kahvenin doğrudan yağ yaktığını söylemek için henüz erken olduğu uyarısında bulundu. Kahve içerken vücudunuzda fark etmediğiniz bazı değişimler yaşanıyor olabilir. Finlandiya’da 2 bin 200’den fazla kişi üzerinde yapılan yeni bir araştırma, düzenli kahve tüketimi ile vücut yağ oranı ve kas kütlesi arasında dikkat çekici bir bağlantı olduğunu ortaya koydu.