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Bulan köşeyi dönüyor! Türkiye’de bilmeyenlerin çöpe attığı "siyah elmas", resmen zengin ediyor

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Bulan köşeyi dönüyor! Türkiye’de bilmeyenlerin çöpe attığı “siyah elmas”, resmen zengin ediyor

Toprağın altında gizlenen ve ilk bakışta sıradan bir mantardan farksız olan trüf mantarı, gastronomi dünyasındaki devasa değeriyle bulanları zengin ediyor. Türkiye'nin bazı bölgelerinde kendiliğinden yetişen bu eşsiz lezzet, doğru bilinmediği için sıradan bir atık sanılırken yurt dışında kilosu binlerce euroya varan fiyatlarla alıcı buluyor. Özel eğitimli köpeklerin yardımıyla zorlukla toplanan bu siyah elmas, hem yüksek besin değeri hem de paha biçilemez piyasasıyla görenleri şaşırtmaya devam ediyor.

#1
Foto - Bulan köşeyi dönüyor! Türkiye’de bilmeyenlerin çöpe attığı "siyah elmas", resmen zengin ediyor

Türkiye'nin bazı bölgelerinde doğada kendiliğinden yetişen bir mantar, son yıllarda yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Toprağın altında gizlenen ve bulunması için özel yöntemler kullanılan bu ürün, gastronomi dünyasında "siyah elmas" olarak anılıyor. Dünyanın en lüks restoranlarının peşinden koştuğu bu mantarı bulan adeta bir servet kazanıyor.

#2
Foto - Bulan köşeyi dönüyor! Türkiye’de bilmeyenlerin çöpe attığı "siyah elmas", resmen zengin ediyor

Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen trüf mantarı, başta meşe olmak üzere bazı orman ağaçlarının kökleriyle birlikte yaşamını sürdürdüren sıra dışı bir mantar.

#3
Foto - Bulan köşeyi dönüyor! Türkiye’de bilmeyenlerin çöpe attığı "siyah elmas", resmen zengin ediyor

Fransa, İtalya ve İspanya'da yıllardır üretilen bu mantar, Türkiye'de özellikle Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde yetişiyor. Her toprağı sevmeyen, nazlı mı nazlı olan bu mantar, kireç oranı yüksek, su tutmayan pH değeri 7,1 ile 8,8 arasında değişen alanlarda hayat buluyor.

#4
Foto - Bulan köşeyi dönüyor! Türkiye’de bilmeyenlerin çöpe attığı "siyah elmas", resmen zengin ediyor

Trüf mantarı türüne, tazeliğine ve menşeine göre kilogramı 250 Euro ile 6 bin Euro (3.000 veya 6.000 dolar) arasında değişiyor. Nadir bulunan beyaz trüfün kilosu yurt dışında 5 bin dolara kadar çıkabiliyor. Türkiye'de 20-40 gramlık paketleri 280 TL ile 500 TL arasında satılılan bu mantarın kilogram fiyatı ise ortalama 15.000 TL ile 25.000 TL'ye kadar yükseliyor.

#5
Foto - Bulan köşeyi dönüyor! Türkiye’de bilmeyenlerin çöpe attığı "siyah elmas", resmen zengin ediyor

Toprağın 5 ila 20 cm altında yetişen bu mantarı bulmak için özel eğitimli köpekler kullanılıyor. Koku duyuları gelişmiş Lagotto Romagnolo, Braco ve Pointer, Labrador, Beagle, Setter ve Cocker Spaniel gibi eğitimli türler, ekonomik değeri yüksek olan bu mantarın izini sürüyor.

#6
Foto - Bulan köşeyi dönüyor! Türkiye’de bilmeyenlerin çöpe attığı "siyah elmas", resmen zengin ediyor

Siyah trüfler kış aylarında beyaz trüfler ise sonbaharda toplanıyor. Topraktan çıkarılan türf mantarı, yıkanmadan sadece fırçalanarak aroması kaçmadan hızla nemli bir bez ile buzdolabına saklanıyor.

#7
Foto - Bulan köşeyi dönüyor! Türkiye’de bilmeyenlerin çöpe attığı "siyah elmas", resmen zengin ediyor

Toprağın altında yetiştiği için pek çok kişinin varlığından bile haberdar olmadığı bu eşsiz mantarın binbir derde faydası var.

#8
Foto - Bulan köşeyi dönüyor! Türkiye’de bilmeyenlerin çöpe attığı "siyah elmas", resmen zengin ediyor

Bağışıklık sistemini güçlendiren trüf, aynı zamanda cildi güzelleştiriyor, kalp-damar hastalıklarına iyi geliyor.

#9
Foto - Bulan köşeyi dönüyor! Türkiye’de bilmeyenlerin çöpe attığı "siyah elmas", resmen zengin ediyor

Sindirim sisteminin güçlenmesinde etkin rol oynayan bu mantar, vitamin ve mineral kaynağı olmasıyla da dikkat çekiyor.

#10
Foto - Bulan köşeyi dönüyor! Türkiye’de bilmeyenlerin çöpe attığı "siyah elmas", resmen zengin ediyor

Trüf mantarındaki protein değerinin, etten daha yüksek olduğu da biliniyor.

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