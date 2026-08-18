Bulan köşeyi dönüyor! Türkiye’de bilmeyenlerin çöpe attığı “siyah elmas”, resmen zengin ediyor

Toprağın altında gizlenen ve ilk bakışta sıradan bir mantardan farksız olan trüf mantarı, gastronomi dünyasındaki devasa değeriyle bulanları zengin ediyor. Türkiye'nin bazı bölgelerinde kendiliğinden yetişen bu eşsiz lezzet, doğru bilinmediği için sıradan bir atık sanılırken yurt dışında kilosu binlerce euroya varan fiyatlarla alıcı buluyor. Özel eğitimli köpeklerin yardımıyla zorlukla toplanan bu siyah elmas, hem yüksek besin değeri hem de paha biçilemez piyasasıyla görenleri şaşırtmaya devam ediyor.