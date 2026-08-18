Milyarlar harcayan ülkeler bile çaresiz kaldı, şimdi de Türkiye’ye sızdı! Her şeyi anında yok ediyor
Dünya genelinde milyonlarca ağacı kurutarak milyarlarca dolarlık ekolojik ve ekonomik yıkıma yol açan istilacı böcek türü Euwallacea fornicatus, Türkiye sınırlarına dayandı. Bünyesinde taşıdığı ölümcül mantarla ağaçların su yollarını tıkarak kurutan bu tehlikeli zararlı, İstanbul'daki süs ağaçlarında resmi olarak kayıtlara geçti. Avustralya'da milyonlarca dolarlık mücadelelere ve binlerce ağacın kesilmesine rağmen durdurulamayan istilanın Akdeniz havzasındaki yayılma riski büyük endişe yaratıyor.