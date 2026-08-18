Milyarlar harcayan ülkeler bile çaresiz kaldı, şimdi de Türkiye’ye sızdı! Her şeyi anında yok ediyor

Journal of Pest Science dergisinde yayımlanan genetik analizler, böceğin kurak iklimlere ve geniş sıcaklık aralıklarına dayanıklı olduğunu ortaya koydu. Biyolojik modellemeler; zararlının Akdeniz bölgesi, ABD’nin güneydoğusu, Madagaskar ve Doğu Avustralya’da yayılabileceğini öngörüyor. Kentlerdeki çınar ve akçaağaç gibi süs bitkilerinin yanı sıra avokado gibi ticari meyve ağaçlarını hedef alan böcek, Güney Afrika’da kent merkezlerinin ardından doğal orman alanlarına da sıçradı. Avustralya'nın Perth kentinde ise yürütülen 40 milyon dolarlık (yaklaşık 1 milyar 916 milyon liralık) mücadele ve 5 bin ağacın kesilmesi operasyonuna rağmen istila engellenemedi.