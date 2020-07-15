Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım parası yatan iller hangileri?

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılır. İşte Evde Bakım Parası Maaşı İller 15 Temmuz 2020 Listesi şöyle:

1- Hatay

2- Tokat

3- Bolu

4- Edirne

5- Diyarbakır

6- Kırklareli

7- İzmir

8- Karabük

9- Kayseri

10- Antalya

11- Zonguldak

12- Bilecik

13- Konya

14- Ankara

15- Denizli

16- Afyonkarahisar

17- İstanbul

18- Şanlıurfa

19- Uşak

20- Manisa

21- Ordu

22- Çanakkale

23- Mersin

24- Samsun

25- Bayburt

26- Siirt

27- Kars

28- Erzurum

29- Bursa

30- Balıkesir

E-devlet ile evde bakım parası nasıl sorgulanır?

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Evde bakım parası ne kadar?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.