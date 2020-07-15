Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım parası yatan iller hangileri?
15 Temmuz evde bakım parası yatan illerin listesi, evde bakım maaşı alan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Evde Bakım maaşı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödeniyor. Peki, 15 Temmuz evde bakım parası hangi illerde yatırıldı? İşte Evde bakım parası yatan iller 15 Temmuz 2020 güncel listesi...
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılır. İşte Evde Bakım Parası Maaşı İller 15 Temmuz 2020 Listesi şöyle:
1- Hatay
2- Tokat
3- Bolu
4- Edirne
5- Diyarbakır
6- Kırklareli
7- İzmir
8- Karabük
9- Kayseri
10- Antalya
11- Zonguldak
12- Bilecik
13- Konya
14- Ankara
15- Denizli
16- Afyonkarahisar
17- İstanbul
18- Şanlıurfa
19- Uşak
20- Manisa
21- Ordu
22- Çanakkale
23- Mersin
24- Samsun
25- Bayburt
26- Siirt
27- Kars
28- Erzurum
29- Bursa
30- Balıkesir
E-devlet ile evde bakım parası nasıl sorgulanır?
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
Evde bakım parası ne kadar?
Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.
2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.