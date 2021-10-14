Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma ihtiyaç duyan bireyler için evde bakım maaşı ödemesi yapıyor. Söz konusu maaş illere göre bir sırayla hesapla geçiyor. Peki, bugün hangi illerde evde bakım maaşı yatırıldı?

Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller 14 Ekim

Evde bakım maaşı her ay illere göre bir sıralamayla hesaplara yatırılıyor. Söz konusu maaş her ayın 15 ila 30’u arasında ödeniyor. Bu sebeple henüz hiçbir ilde evde bakım maaşı ödenmedi. Ödemeler 15 Ekim Cuma günü başlayacak.

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.