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Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller güncel | Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Ekonomi

Evde bakım maaşı yatan iller güncel | Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? Evde bakım parası alan vatandaşlar ocak ayıyla birlikte maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu 2022 | Evde bakım maaşı ne zaman hesaba yatar?

Yeniakit Publisher
2022-01-11 23:28:00 -
Evde bakım maaşı yatan iller güncel | Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay illere göre bir sıralamayla maaş ödemesi yapıyor. Vatandaşlar ise 2022 yılının ilk ödemesinin ne zaman ayın kaçında hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı yatan iller güncel | Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı her ay illere göre bir sırayla hesaplara yatırılıyor. Evde bakım ödemesi her ayır 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor. Bu sebeple henüz evde bakım maaşları ödenmeye başlamadı.

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.

Evde bakım maaşı ne kadar 2022

Aralık ayında asgari ücret zam oranı belli oldu. Asgari ücrette son yılların en yüksek artışı yapıldı. Asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zamla birlikte evde bakım maaşı da artış gösterdi. Evde bakım maaşı 1798 TL’den 2 bin 706 TL’ye yükseltildi.

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