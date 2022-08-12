Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç bireyler için her ay maaş ödemesi yapıyor. Söz konusu maaş illere göre bir sıralamayla hesaplara yatırılıyor. Peki, evde bakım maaşları bu hafta yatar mı?

Evde bakım maaşı yatan iller 12 Ağustos 2022 | Evde bakım paraları yattı mı?

Evde bakım maaşı her ayın 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor. 12 Ağustos Cuma günü evde bakım ücretleri henüz yatırılmadı.

Evde bakım maaşı ne kadar?

Temmuz ayıyla birlikte asgari ücrete ara zam yapıldı. Böylelikle evde bakım maaşlarında da artış yaşandı. Temmuz ayı itibarı ile evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?

Evde bakım maaşlarının hesaplara yatırılıp yatırılmadığını e devlet üzerinden kontrol etmeniz mümkün. e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.