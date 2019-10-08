0553 313 94 23

Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 8 Ekim evde bakım maaşları

Evde bakım maaşı yatan iller 8 Ekim tarihi itibariyle yoğun şekilde araştırılıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi vatandaşların merak konusu oldu. Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Binlerce kişinin aldığı evde bakım maaşı, evlerinde bakıma muhtaç ve engelli kişilerin bulunduğu ailelere verilmektedir. Peki, Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 8 Ekim evde bakım maaşları

08 Ekim 2019 Salı 17:58
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 8 Ekim evde bakım maaşları

Evde bakım maaşı yatan iller 8 Ekim tarihi itibariyle yoğun şekilde araştırılıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi vatandaşların merak konusu oldu. Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Binlerce kişinin aldığı evde bakım maaşı, evlerinde bakıma muhtaç ve engelli kişilerin bulunduğu ailelere verilmektedir. Peki, Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 8 Ekim evde bakım maaşları

Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 

2019 yılında evde bakım maaşları bin 315 lira oldu. Ekim ayı evde bakım maaşı için araştırmalar sürüyor.

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

7 Ekim Pazartesi günü Samsun ve Karabük'te evde bakım maaşları hesaplara yattı. Evde bakım parası il il yatırılmaktadır. Evde bakım maaşları bugün itibariyle Osmaniye, Ordu, İstanbul, Adıyaman, Tekirdağ, Bolu, Kırklareli ve Tokat'ta yattı. 25 Haziran tarihine kadar tüm illere yatırılması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 17:58
  1. Osmaniye
  2. Karabük
  3. Tokat
  4. Tekirdağ
  5. Samsun
  6. Ordu
  7. Kırklareli
  8. İstanbul
  9. Bolu
  10. Adıyaman
  11. evde bakım maaşı 2019 ne kadar olacak
  12. evde bakım maaşları hangi illere yattı
  13. 8 ekim evde bakım maaşı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan konuşuyor - Canlı
    1. Erdoğan konuşuyor - Canlı
    2. Deprem nedeniyle hangi ilçede hangi..
    3. Operasyonu öncesi NATO'dan flaş karar
    4. Ali Babacan'ın ekibinde yer alıyordu!..
    5. Evde bakım maaşı hangi illerde..
    6. KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman..
    7. EYT son dakika haberi EYT çıkıyor mu?..
    8. Rusya'dan flaş Türkiye ve ABD açıklaması
    9. Tezkere Meclis'te!
    10. Almanya'da savaş uçağı düştü
    11. Suriye Milli Ordusu, Münbiç cephe..
    12. İtalya'nın Öcalan skandalına..
    13. Reuters duyurdu! İşte TSK'nın vurduğu..
    14. Avrupa kıtasındaki ülkeler hangileridir?
    15. Askeri operasyon öncesi TSK'dan..
    16. Gece gündüz nöbet tuttular, 70 bini..
    17. Mustafa Cengiz açıkladı! 'Fatih Terim..
    18. Numan Kurtulmuş'tan operasyon açıklaması
    19. Aydın Başar'dan 300 kitaplık tavsiye..
    20. Türkiye düşmanı Kati Piri gitti!..
    21. Jandarmadan kadın personel için özel..
    22. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den..
    23. İstanbul’da boşaltılan okulların..
    24. İsrail'den Türkiye'ye küstah operasyon..
    25. Dünya bu skandalı konuşuyor!..
    26. Karadağlı Bakanla görüşen Sedat..
    27. Neçirvan Barzani ve Mesud Barzani'den..
    28. Samsun'daki silahla yaralamada sıcak..
    29. Migrenle baş etmenin pratik yolları!..
    30. Gezici Athena Gökhan’dan sonra Gezici..
    Kenan Evren'in Ahu Tuğba'yı taciz ettiği ortaya çıktı!
    Kenan Evren'in Ahu Tuğba'yı taciz ettiği ortaya çıktı!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!
    Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!