Evde bakım maaşı yatan iller 8 Ekim tarihi itibariyle yoğun şekilde araştırılıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi vatandaşların merak konusu oldu. Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Binlerce kişinin aldığı evde bakım maaşı, evlerinde bakıma muhtaç ve engelli kişilerin bulunduğu ailelere verilmektedir. Peki, Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 8 Ekim evde bakım maaşları

Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı?

2019 yılında evde bakım maaşları bin 315 lira oldu. Ekim ayı evde bakım maaşı için araştırmalar sürüyor.

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

7 Ekim Pazartesi günü Samsun ve Karabük'te evde bakım maaşları hesaplara yattı. Evde bakım parası il il yatırılmaktadır. Evde bakım maaşları bugün itibariyle Osmaniye, Ordu, İstanbul, Adıyaman, Tekirdağ, Bolu, Kırklareli ve Tokat'ta yattı. 25 Haziran tarihine kadar tüm illere yatırılması bekleniyor.