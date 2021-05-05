  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan toplantının iptaline tepki
ABD'den dikkat çeken karar! Asker gönderiyor
AB'den İsrail'e çağrı: Vazgeçin!
AB'de binlerce göçmen çocuğu kayıplarda!
Ekonomi Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı?
Ekonomi

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı?

Evde bakım maaşı yatan iller | Bakıma muhtaç bireyler için her ay maaş ödemesi yapılıyor. Ramazan bayramı öncesinde evde bakım maaşlarının yatırılıp yatırılmayacağı ise merak konusu. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 23:55:00 -
Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı?

Evde bakım maaşı alanlar mayıs ayı ödemelerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini merak ediyor. Pek çok kişi bayram öncesinde evde bakım maaşlarının yatırılıp yatırılmayacağını araştırır oldu. Peki, evde bakım maaşı yatırıldı mı?

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı?

Evde bakım maaşı her ayın 15’i ile 30’u arasında hesaplara yatırılıyor. Ramazan bayramından önce evde bakım maaşının ödenip ödenmeyeceğine yönelik ise şimdiye kadar bir açıklama yapılmadı. Bilindiği gibi 13,14 ve 15 Mayıs tarihlerinde ramazan bayramı idrak edilecek.

Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım maaşınızın durumunu e devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bunun için e devlete şifre ve TC kimlik numaranız ile giriş yapmanız gerekiyor. Maaşını Ziraat Bankası üzerinden alanlar ise bakiyelerini SMS ile sorgulayabilir.

Ziraat Bankası'ndan maaş alıyorsanız; cep telefonunuzun sms kısmına 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderin. Bu işlem için operatörünüz 1 sms ücreti kesecektir. Mesajı attıktan kısa süre içerisinde bakiyeniz hakkında telefonunuza sms gelecektir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Avukatlar ne zaman aşı olacak? Kaç yaşındaki avukatlar aşı olacak?
Avukatlar ne zaman aşı olacak? Kaç yaşındaki avukatlar aşı olacak?

Yaşam

Avukatlar ne zaman aşı olacak? Kaç yaşındaki avukatlar aşı olacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy hastalığı nedir?
Medya

Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy hastalığı nedir?

Boğaç Aksoy kaç yaşında? Arka Sokaklar dizisi oyuncularından Boğaç Aksoy sağlık sorunları yaşadığını sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, ..
Elektrik faturalarında yeni dönem! 1 Haziran'dan itibaren değişiyor
Ekonomi

Elektrik faturalarında yeni dönem! 1 Haziran'dan itibaren değişiyor

Enerjide yeni dönem 1 Haziran'dan itibaren başlıyor. Tüketiciler 1 Haziran'dan sonra yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik k..
Kriz büyüyor! Otomotiv devi üretimi durdurdu
Otomotiv

Kriz büyüyor! Otomotiv devi üretimi durdurdu

ABD merkezli otomotiv devi Ford, küresel düzeyde devam eden yarı iletken darlığı nedeniyle Almanya'daki iki fabrikasında üretime ara verdiği..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay