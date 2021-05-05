Evde bakım maaşı alanlar mayıs ayı ödemelerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini merak ediyor. Pek çok kişi bayram öncesinde evde bakım maaşlarının yatırılıp yatırılmayacağını araştırır oldu. Peki, evde bakım maaşı yatırıldı mı?

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı?

Evde bakım maaşı her ayın 15’i ile 30’u arasında hesaplara yatırılıyor. Ramazan bayramından önce evde bakım maaşının ödenip ödenmeyeceğine yönelik ise şimdiye kadar bir açıklama yapılmadı. Bilindiği gibi 13,14 ve 15 Mayıs tarihlerinde ramazan bayramı idrak edilecek.

Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım maaşınızın durumunu e devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bunun için e devlete şifre ve TC kimlik numaranız ile giriş yapmanız gerekiyor. Maaşını Ziraat Bankası üzerinden alanlar ise bakiyelerini SMS ile sorgulayabilir.

Ziraat Bankası'ndan maaş alıyorsanız; cep telefonunuzun sms kısmına 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderin. Bu işlem için operatörünüz 1 sms ücreti kesecektir. Mesajı attıktan kısa süre içerisinde bakiyeniz hakkında telefonunuza sms gelecektir.

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