Evde bakım maaş ücreti ne kadar verilecek? Evde bakım yardımı ücreti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, düzenli olarak yapılan ve Temmuz ayı memur maaşı katsayısındaki düzenlemeyle artan sosyal hizmet modellerindeki ödemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, yaşlı aylıklarının 711.50 TL’ye, yüzde 40-69 arası engelli aylıklarının 567.97 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 851.95 TL’ye yükseldiği bilgisini paylaştı. Bakan Selçuk konuşmasında, 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544,61 TL'ye 2002 yılında 24 TL olarak ödenen engelli aylıklarını 35 kat artırarak 851 TL'ye çıkardıklarını dile getirdi.

Evde bakım parası almak için başvuru şartları neler?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.