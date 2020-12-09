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Ekonomi Evde bakım aylığı nedir? Evde bakım maaşı yattı mı?
Ekonomi

Evde bakım aylığı nedir? Evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı, e- devlet üzerinden sorgulanmaktadır. Söz konusu ödeme, bakıma muhtaç ve hasta bireylerin bakımı için hesaplara yatırılmakta. Peki, evde bakım maaşı yatırıldı mı? Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-09 21:19:00 -
Evde bakım aylığı nedir? Evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığına yönelik araştırmalar devam ediyor. İhtiyaç sahibi olan hasta ve yaşlı kişilere düzenli olarak verilen evde bakım maaşı belirli şartları taşımaktadır. 2020 yılı itibarıyla evde bakım maaşı ödemeleri için tutar 1.544,60 TL olarak açıklandı. Peki, evde bakım maaşı yatırıldı mı?

Evde bakım maaşı yatırıldı mı?

Aralık ayına ait evde bakım maaşı ödemeleri henüz hiçbir ilde yatırılmadı. Evde bakım yardımı her ay verilmekte olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara yatırılıyor. Ayın 25'ine kadar da tüm illerde yatması öngörülüyor.

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Evde bakım aylığı nedir?

Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastaların bakımını üstlenen kişilere hasta bakım parası yatırılmaktadır. Evde bakım aylığı, tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa denilmektedir.

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