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Evcil hayvan fuarına terk edilen yavru köpeğe yuva arıyorlar

İzmir Tepekule Kongre ve Fuar Merkezi'nin önünde 3'üncü Evcil Hayvan Fuarı Pet İzmir'de stant açan Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HipDer) üyeleri, alanda terkedilmiş halde 11 aylık kırma cinsi köpek buldu. Yavru köpek, dernek üyelerince sahiplendirilmek üzere bakıma alındı.

25 Mart 2019 Pazartesi 19:04
Evcil hayvan fuarına terk edilen yavru köpeğe yuva arıyorlar

İzmir Tepekule Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen 3'üncü Evcil Hayvan Fuarı Pet İzmir’de bağış toplamak ve özel tasarlanmış ürünlerin satışını yapmak amacıyla stant açan Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HipDer), fuar binasının önüne terk edilmiş 11 aylık kırma cins köpek yavrusu buldu. Bakıma alınan yavru köpek, fuarda stant açan firmalar tarafından beslenip, giydirildi. Dernek üyeleri, aşılarını ve kısırlaştırma işlemlerini yapmalarının ardından yavru köpeğin sahiplendirilmesi için sosyal medyadan fotoğraflarını yayınlamaya başladı. İzmir'de birçok hayvanın tedavisini karşılayan, onlara yeni yuvalar bulan derneğin başkanı İksir Altıok, şöyle konuştu:



"Pet İzmir 2019 fuar binasının önüne terk edilmiş olan bu ufaklık, fuar kurulumu yapıldığı sırada bulunup, bir gece fuar binasında misafir edildi. Ertesi sabah da kapının önüne çıkar çıkmaz bir aracın altında kalmaktan son anda kurtarıldı. HipDer olarak sahip çıktığımız bu köpek sokağa terk edilen yüzlerce ufaklıktan sadece biri. Eşsiz bir köpek, hangi ırkların melezi olduğunu tahmin etmek kesinlikle mümkün değil. Kısacık bacakları, sosis gibi vücudu, upuzun yumuşacık tüyleri, aşırı sevimli bir suratı ve kocaman bir gülümsemesi var. 11 aylık, sadece 12 kilogram ağırlığında olan ufaklığın iç ve dış parazit aşıları yapıldı ve kısırlaştırıldı. Akıllı ve çok uslu olan bu ufaklık, en mutlusundan sıcacık bir yuvayı hak ediyor. Ufaklığa yuva bulunamazsa onu anlaşmalı olduğumuz köpek pansiyonlarından birine yerleştireceğiz."

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 19:04
  1. İzmir
  2. terk edilmiş köpek
  3. Yavru köpek

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