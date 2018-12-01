Evanjelistlere operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İran'da doğrudan terör örgütü İsrail'e bağlı oldukları iddia edilen Evanjelist akıma yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, doğrudan terör devleti İsrail'e bağlı Evanjelist akıma mensup bir gruba yönelik operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gizlilik için İran isimlerini kullandılar

Haberde kaç kişinin gözaltına alındığına yönelik bilgi verilmezken, "Birçoğu yabancılardan oluşan Siyonist Hristiyanlara bağlı Evanjelist grubun üyeleri, örgüt talimatı gereği tespit edilmelerinin önüne geçebilmek için İran isimleri kullandılar." ifadelerine yer verildi.

"İran'ı fethetme haritası" adlı belgeleri ele geçirildi

Evanjelik gruba yönelik operasyonlarda "İran'ı fethetme haritası", "İslam'ın mukaddesatına ve Ehl-i Beyt'e hakaret" adı verilen belgelerin ele geçirildiği kaydedildi.

Siyonist-Hristiyanlar olarak adlandırılan Evanjelistlerin özellikle ABD siyasetinde önemli bir yere sahip olduğu biliniyor. Evanjelistlerin, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul eden kararında da etkili olduğu yorumları yapılıyor.