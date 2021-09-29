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Gündem Evanjelik papazdan güldüren açıklama! Bakın 'İsa Mesih'in neden gelmiyormuş
Gündem

Evanjelik papazdan güldüren açıklama! Bakın 'İsa Mesih'in neden gelmiyormuş

Aşırı sağcı evanjelik papaz Jesse Duplantis, kiliselere yeterince para bağışı yapılmadığı için İsa Peygamber'in dünyaya geri dönmediğini öne sürerek güldüren bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 14:55:00 - 2021-09-29 15:09:04
Evanjelik papazdan güldüren açıklama! Bakın 'İsa Mesih'in neden gelmiyormuş

İngiltere'de yayın yapan Victory kanalındaki Victorython adlı TV programına katılan evanjelik papaz Duplantis, tepkiyle karşılanan açıklamalarda bulundu.

Duplantis, insanların kiliselerine yeterince bağışta bulunmadığını söyleyerek, İsa'nın yeniden ortaya çıkmamasını buna bağladı.

Kiliseye bağış gelmediğinden...

Duplantis, "Buna dürüstçe inanıyorum. İsa'nın gelmemesinin nedeni, insanların Tanrı'nın onlara vermelerini emrettiği şeyi vermemeleridir" dedi. Papaz, "Bu gerçeği anladığınızda İsa'nın gelişi için zamanı hızlandırabilirsiniz" diye ekledi.

Papazın bu söylemleri sosyal medyada "Tanrı'nın oğlu kaç paraya ikna olur?" gibi yorumların yapılmasına neden oldu.

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