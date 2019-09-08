Ev yıkıldığında içinde bulunan Alparslan o anları anlattı

Sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış Rize’nin Hemşin ilçesinde etkili oldu.

İlçeye bağlı bir çok mahalle ve köy yolu kapanırken, ilçe merkezinde TOKİ sitelerinin istinat duvarının çökmesi sonucu, 20 konutlu apartman, 1. Katını su ve balçık basması nedeniyle tahliye edildi.

Yaltkaya köyünde ise bir şiddetli yağmurdan ötürü 85 yaşındaki Mecit Alparslan ve oğlu Önder Miktat Alparslan’ın içerisinde bulunduğu ev yıkıldı. Oğlunun Miktat Alparslan’ın çabaları sonucu enkaz altından çıkartılan Mecit Alparslan Pazar ilçesi Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

‘Babamın sesi enkazın altından geldi’

Babasıyla evde bulunduğu sırada bir anda büyük bir sesle evlerinin başlarına yıkıldığını, ne olduğunu anlayamadıklarını dile getiren Önder Miktat Alparslan İHA muhabirine korku dolu anlarını anlattı. Evin kendisi banyodayken yıkıldığını ve bir anda babasının aklına geldiğini dile getiren Alparslan “Ben banyodaydım, birden bire gürültü koptu. Kıyamet kopuyor sandım, dünya batıyor sandım. Çok büyük bir gürültüydü, hala daha kulaklarımda. Bir anda babam aklıma geldi. Babama bağırmaya başladım ‘Baba neredesin’ diye, ses gelmiyordu. O arada ev koptu gitti, kafamın üstünden uçtu gitti. Babama seslendim ve enkazın dibinden sesini duydum. ‘Buradayım’ dedi. Gittim üzerindeki tahtaları, ağaçları kaldırdım. Babamı yerde yatarken buldum. Çıkardım onu oradan. Çok fazla yağmur yağıyordu olay böyle oldu” ifadelerini kullandı.

‘Bulunduğumuz yere ambulans çıkamadı’

Şiddetli yağmurdan ötürü ambulansın köylerine çıkamadığını ve enkazın altından kendi imkanlarıyla çıkarttıkları babasını komşusunun aracıyla otoyola kadar indirdiklerini dile getiren Alparslan “Ambulans gelemedi yollarda kopma vardı. Kendi imkanlarımızla komşumuzun arabası vardı onu çağırdık onunla beraber götürdük hastaneye. Aşağı yola kadar asfalta kadar onla indirdik asfalttan sonra ambulans geldi ambulansla hastaneye indirdik” dedi.

Baba Alparslan’ın sağlık durumu iyi

Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekleyen Alparslan “Şu anda iyi Allaha şükür bir sıkıntımız yok şu anda. Biraz korkmuş ufak tefek sıyrıklar var. Sırtında ve kaburgalarında incinme var” şeklinde konuştu.