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Kadın - Aile Ev yapımı zencefilli gazoz: Bu tarifi yaparak zencefilin faydalarından yararlanın
Kadın - Aile

Ev yapımı zencefilli gazoz: Bu tarifi yaparak zencefilin faydalarından yararlanın

Bütün ev halkının gönül rahatlığıyla içeceği, yapımı da çok kolay olan, taze meyvelerle hazırlanmış bu sağlıklı ve lezzetli zencefil gazozuna bayılacaksınız.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 14:50:00 - 2022-05-22 14:54:14
Ev yapımı zencefilli gazoz: Bu tarifi yaparak zencefilin faydalarından yararlanın

Zencefilli gazoz tarifi

Malzemeler:

  • 5-6 santim büyüklüğünde taze zencefil
  • 2 adet limon
  • 2 adet portakal
  • 1/2 su bardağı toz şeker,
  • 1 su bardağı ılık içme suyu
  • 1 küçük şişe soda
  • 2-3 dal taze nane


Hazırlanışı:

Zencefili yıkayın, kabuklarıyla ince rende ile rendeleyin. Bir limonun kabuklarını incecik elma gibi soyun. Havanda 10-15 saniye kadar dövün. Rendelenmiş zencefil, limon kabukları, şeker ve suyu bir cam kaseye ya da kavanoza koyun iyice karıştırın. Şekerin erimesini bekleyin. Limonların ve portakalların suyunu sıkın zencefilli karışıma ekleyin. İyice karıştırın. Tel süzgeçten süzerek sürahiye, ya da cam bir kaseye boşaltın. İçine limon dilimleri ve taze nane yaprakları ekleyin. Buzdolabında biraz dinlendirin. Servis etmeden önce soda ile karıştırın. Dilerseniz buz ilave edebilirsiniz. İçine soda yerine dilediğiniz miktarda votka ekleyerek, uzun kadehlerde bol buz ve nane yaprağı ile süsleyerek, yemek öncesi aperatifi olarak ikram edin.

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Nelere dikkat edilmeli?

Eklediğiniz su biraz ılık olursa hem şekeri kolay eritir, hem de zencefilin aroması kuvvetlenir.

Limon kabuklarını havanda ezerek, yağını çıkarır daha çok aroma elde edersiniz.

Şeker miktarını arzuya göre azaltın ve çoğaltın. Bu tamamen damak zevkinize göre ayarlanacak bir ölçü.

Vitaminlerini fazla kaybetmemesi açısından, servis etmeden önce hazırlamaya özen gösterin.

Sodayı tam servis öncesi ekleyin, gazı kaçmasın, böylece gazoz gibi olacaktır. 

Zencefilin faydaları:

Antiseptik özelliği kanın temiz kalmasını sağlar.

Kanın yapısını daha akışkan hale getirir (ki bu kalbin daha rahat çalışması demektir), kalp ritminin düzene girmesini sağlar.

İştah açıcıdır, mideyi düzenler, mide bulantılarını giderir, mide ağrılarında ve hazımsızlıkta iyi bir seçimdir.

Bağırsaklarda biriken ve atılamayan gazların atılmasını kolaylaştırır.

İyi bir antioksidandır, oksitleri temizler dışarıya atılmasına yardımcı olur.

Solunum yollarını açar, vücutta sıcaklık ve terleme meydana getirir, özellikle romatizmal hastalıklarda bin yıllardır kullanılmaktadır.

Baş ağrılarını giderici özelliği vardır, uykuyu rahatlatır.

Kandaki kollesterolu diğer bir çok bitkiye nazaran daha fazla oranda düşürür.

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