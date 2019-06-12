Külün kullanım alanları | Kül deyip geçmeyin, bakın nasıl faydaları var!
Doğada her şey bir düzen içindedir. Çöp denen bir olay doğada yoktur. Fakat insanoğlu...12 Haziran 2019 Çarşamba 15:26
Odun külü; zengin mineral ve vitamin içerir. Aslında bir atık değil, birçok alanda kullanılan bir malzemedir.
Yıllar öncesinde -teknolojinin bu kadar gelişmediği dönemlerde- insalar külü neredeyse her alanda kullanırlardı.
Külün kullanım alanları
- Kül suyuyla inanamayacağınız beyazıkta çamaşırlar yıkayabilirsiniz.
- Saçlarınıza sürebilirsiniz. Hem temizleme hem de besleme özelliğine sahiptir. İçerdiği vitaminler syesinde saç parlar ve saç boyundaki hasar ortadan kalkar.
- Kül suyunun posasıyla derzleri temizleyebilirsiniz.
- Gümüşlerinizi parlatmak için kullanabilirsiniz.
- Bitkilerinizin büyümesinin hızlanması ve canlanması için kullanabilirsiniz.
- Halılarınızı ve koltuklarınızı silmek için kullanabilirsiniz.
- Çamaşır ve bulaşık makinanızı temizlemek için kullanabilirsiniz.
- Dişlerinizi parlatmak ve beyazlatmak için kullanabilirsiniz.
Kül suyu nasıl hazırlanır
Külü eleyin ve üzerini 2 kat geçecek şekilde suyla doldurun. İyice karıştırarak vitaminlerin suya geçmesini sağlayın. 5 ila 10 gün kadar külün çökmesini bekleyerek üzerindeki suyu alıp kullanın.
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