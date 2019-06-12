Külün kullanım alanları | Kül deyip geçmeyin, bakın nasıl faydaları var!

Odun külü; zengin mineral ve vitamin içerir. Aslında bir atık değil, birçok alanda kullanılan bir malzemedir.

Yıllar öncesinde -teknolojinin bu kadar gelişmediği dönemlerde- insalar külü neredeyse her alanda kullanırlardı.

Külün kullanım alanları

Kül suyuyla inanamayacağınız beyazıkta çamaşırlar yıkayabilirsiniz.

Saçlarınıza sürebilirsiniz. Hem temizleme hem de besleme özelliğine sahiptir. İçerdiği vitaminler syesinde saç parlar ve saç boyundaki hasar ortadan kalkar.

Kül suyunun posasıyla derzleri temizleyebilirsiniz.

Gümüşlerinizi parlatmak için kullanabilirsiniz.

Bitkilerinizin büyümesinin hızlanması ve canlanması için kullanabilirsiniz.

Halılarınızı ve koltuklarınızı silmek için kullanabilirsiniz.

Çamaşır ve bulaşık makinanızı temizlemek için kullanabilirsiniz.

Dişlerinizi parlatmak ve beyazlatmak için kullanabilirsiniz.

Kül suyu nasıl hazırlanır

Külü eleyin ve üzerini 2 kat geçecek şekilde suyla doldurun. İyice karıştırarak vitaminlerin suya geçmesini sağlayın. 5 ila 10 gün kadar külün çökmesini bekleyerek üzerindeki suyu alıp kullanın.