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Ev yapımı saç kremi | Yumuşak ve sağlıklı saçlar

Saç kremleri genel olarak, diplere uygulanmasa da, kökleri etkilediği için dökülmelere sebebiyet veriyor. Saçlarınızın sadece uç ve boy kısmına uyguladığınız bu kremler, birçok kimyasalı içerisinde barındırıyor. Bu nedenle evde saç bakım kremi yapmak daha iyi bir alternatif oluyor? Peki doğal saç bakım kremi nasıl yapılır?

18 Ağustos 2019 Pazar 09:17
Ev yapımı saç kremi | Yumuşak ve sağlıklı saçlar

Saç kremleri; saç uçlarının beslenmesi, saç boyuna gereken nemin kazandırılması ve sağlıklı olması için uygulanır. Fakat bir saç kremi saçınızı döküyor ise, bu size yarardan çok zarar sağlayacaktır. 

Saçlarınızı doğal ürünlerle desteklemek, en önemlisi de içeriden takviye etmek gerekir. Yediğiniz ya da yemediğiniz her besin, vücudunuzda bir etkiye sebep olacaktır. Eğer doğru beslenmiyorsanız, saçlarınızda; yıpranma, kaşıntı, kepeklenme, sivilcelenme, döküntü, kuruluk, yıpranma ve nemsizlik gibi birçok sorun meydana gelir. Bu nedenle ilk olarak beslemeye dikkat edtmelisiniz.

Dışarıdan uygulayacağınız takviyeninde doğal olması, en doğru seçenek olacaktır. Alerjiniz olmadığı ve doğru miktarlarda olduğu sürece, doğal uygulamalar en zararsız yöntemlerdir. 

Ev yapımı saç bakım kremi

Dilerseniz bu tarifin içerisine muz ilave edebilirsiniz. Çok yıpranmış ve acil toparlanması gereken bir saçınız varsa mutlaka muzu ilave edin. Muz ekstra parlaklık, nem verir ve canlılığını artırır. Fakat muzu içerisine koyduktan sonra, hafatda bir tarifi yenilemeli, oranları küçük tutarak, dolapta saklamalısınız. Her şeye rağmen daha güzel bir etki istiyorum diyorsanız, muzu ilave etmelisiniz. Dilerseniz uygulama esnasındada ekleyebilirsiniz. 

Eğer muz değilde doğal yağlara güvenim tam diyorsanız, bu tarif yeter de artar bile...

  • 1 çay bardağı hindistan cevizi suyu
  • 1 çay kaşığı avokado yağı
  • 1 çay kaşığı tatlıbadem yağı
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı kakao yağı
  • 1,5 tatlı kaşığı bal

Öncelikle kakao yağını benmari usulü hafif eritin. Üzerine hindistan cevizi suyunu ekleyin ve ılımaya bırakın. Diğer yağları ve balı ilave edip iyice karıştırın. Dilerseniz banyoda ıslak saçınıza 20-30 dakika kadar bekletip durulayın. Dilersenizde, nemli ya da kuru saçlara az miktarda uygulayıp, doğal şekilde kullanın.

Sağlıcakla kalın...

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 09:17
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