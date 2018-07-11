Ev yapımı puding tarifi

MALZEMELER:

1 litre süt

4 çorba kaşığı kakao

2 küçük çay bardağı un

12 çorba kaşığı toz şeker

1 paket toz vanilin

1 tatlı kaşığı tereyağ

YAPILIŞI:

Derin bir tencereye kakao, un, şeker ve vanilinin konulup tüm toz malzemelerin yeterli şekilde karışması sağlanmalıdır. Daha sonra hazırlanmış olan 1 litre sütün az bir kısmı tenceredeki toz karışıma dökülüp çırpma teliyle hiç topaklanma kalmayacak şekilde karıştırılmalıdır.

Daha sonra sütün geri kalanı da azar azar tenceredeki karışıma dökülüp karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra tencere ocağa alınmalı ve kısık ateşte sürekli karıştırılarak pişmesi sağlanmalıdır. Karışım önce koyulaşıp ardından kaynamalı ve homojen bir görünümü olmalı.

Kaynama sağlandıktan sonra ateşten alınıp henüz sıcakken tereyağının eklenmesi gerekmektedir. Tereyağı pudingin içerisinde erirken bir yandan da çırpma teliyle karıştırılmalıdır.

Daha önceden hazırlanmış ve içleri kuru olan 6-7 servis kasesinin içine puding paylaştırılmalıdır. Ardından öncelikle oda sıcaklığında soğumaya bırakılıp, sonra buzdolabına alınıp burada saklanmalıdır. Kaseler soğuduktan sonra arzuya göre fındık, fıstık, hindistan cevizi gibi yemişlerle süslenebilir.

Afiyet olsun.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.