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Ev yapımı puding tarifi

Puding kolay yapımı nedeniyle sık tercih edilen bir tatlıdır. Çok sevilen çikolatalı pudingi evinizde yapmak istiyorsanız bu tarifi denemelisiniz.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:43
Ev yapımı puding tarifi

MALZEMELER:

4 su bardağı süt

4 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tereyağı

Bir tablet bitter çikolata

2 yemek kaşığı un

8 yemek kaşığı toz şeker

YAPILIŞI:

Tüm malzemeleri, tereyağı ve vanilya hariç bir tencerenin içine koyalım ve ocağın üzerinde hızlıca karıştıralım.

Bu aşamada pudingi sürekli olarak karıştırmanız gerekiyor. Aksi halde tencerenin dibi tutacak ve pudinginiz yanık kokacaktır.

Koyulaşmaya başlayan pudingi ocaktan alın ve içine vanilya, tereyağı ve çikolatayı ekleyerek yeniden hızlıca karıştırmaya devam edin.

Tereyağı ve çikolata tamamen eridikten sonra daha pürüzsüz olması için blenderdan geçirin.

Bir kepçe yardımı ile kaselere bölüştürün ve soğuduktan sonra servis edin.

Afiyet Olsun...

 

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:43
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