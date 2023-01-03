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Gıda Ev yapımı kahvaltılık çikolata tarifi, adım adım: Emin olun bulamayacağınız harika, sır gibi saklanan tarif
Gıda

Ev yapımı kahvaltılık çikolata tarifi, adım adım: Emin olun bulamayacağınız harika, sır gibi saklanan tarif

Pişirmeden 2-3 dakikanızı alacak, tablet ya da başka bir çikolata kullanmadan, evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz, katkı maddesi olmadan kendiniz ve çocuklarınıza gönül rahatlığıyla yedirebileceğiniz enfes bir tarif. kıvamı tadı muhteşem mutlaka deneyin.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 20:29:00 - 2023-01-03 20:31:54
Ev yapımı kahvaltılık çikolata tarifi, adım adım: Emin olun bulamayacağınız harika, sır gibi saklanan tarif

Ev Yapımı Kahvaltılık Çikolata Tarifi İçin Malzemeler
Yarım su bardağı oda ısısında süt
1 su bardağı oda ısısında sıvı yağ
3 yemek kaşığı toz şeker
2 dolu yemek kaşığı kakao
1 çay kaşığı vanilya (istenilirse)
Tavada kavrulmuş çiğ fındık (isteğe göre)

Ev Yapımı Kahvaltılık Çikolata Tarifi Nasıl Yapılır?

Bir kavanoza oda ısısında süt, oda ısısında sıvı yağ ve toz şeker alınır.
Blender ile 1-2 dakika çekilir. Hemen koyulaştığını göreceksiniz.
Kremşanti kıvamı aldıktan sonra üzerine kakao eklenip 1 dakika daha blender ile çekilir.
Dilerseniz kakao eklediğiniz sırada 1 çay kaşığı vanilya da ekleyebilirsiniz.
Not: çiğ fındığı tavada 4-5 dakika kavurun. Hem kabuklarının soyulduğunu göreceksiniz hem de fındıklar kavrulma işleminden sonra yağını verecektir.
Bu işlemlerden sonra karışıma bu fındıkları da ekleyip hep beraber çekebilirsiniz.
Böylelikle fındıklısını da en doğalından en kolayından elde etmiş olacaksınız.
Fındıksız hali bile muhteşem mutlaka ama mutlaka deneyin.

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