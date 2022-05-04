Ev yapımı cips tarifi: Lavaştan cips, pirinç cipsi, mısır cipsi evde nasıl yapılıyor?

Ev yapımı cips tarifi

Malzemeler

4 adet tortilla

3/4 çay bardağı zeytinyağı

2 çay kaşığı toz kırmızıbiber

2 çay kaşığı kekik

2-3 diş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Ev yapımı cips nasıl yapılır?

Tortillaları 30 cm boyutunda kare kare kesin. Ayrı bir kâsede sarımsakları iyice dövün. Daha sonra sarımsakları, baharatları ve yağı karıştırıp iyice harmanlayın. Tortillaların hepsini baharatlı olan karışımın içerisine atın ve hafif dokunuşlarla özümsemesini sağlayın. Daha sonra fırın tepsisine yağlı kâğıt serin ve kızarana kadar fırında pişirmeye devam edin.

Lavaştan cips malzemeleri

3 adet lavaş ekmeği

1 tatlı kaşığı karışık salça

3-4 yemek kaşığı su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı kekik

1 yemek kaşığı susam

1 çay kaşığı kimyon

acı seviyorsanız 1 çay kaşığı pul biber

Lavaştan cips nasıl yapılır?

Bir derin kaseye, salça, su, sıvı yağ ve dilediğiniz baharatları koyun ve karıştırın. Üçgen kestiğimiz lavaşları sosun içine atın ve karıştırın. Yağlı kağıt serili tepsiye üst üste gelmeyecek şekilde cipsleri yayın. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında kuruyana kadar pişirin. Ara ara kontrol etmelisiniz.

Cips meraklılarına ev yapımı pirinç cipsi

Malzemeler :

Pirinç

Tuz

Baharat (köri)

Yeterince su

Pirinç cipsi nasıl yapılır?

Pirinç suda iyice, hatta dağılana kadar pişirilecek. Mikser veya blenderle boza kıvamında bir hamur yapılacak. Tuz ve köri veya sizin sevdiğiniz baharatlar katılacak. Güneş gören bir masaya serilen naylon örtü üzerine kepçe yardımıyla dökülecek. Minik (5-7 çapında) kabarık yuvarlaklar halindeki pirinç lapası kubbecikleri kuruyunca düzleşecek ve şeffaflaşacak. İyice kuruduğunda itina ile (kolayca kalkıyor)toplanıp saklama kabına konacak. Yemek istediğinizde kızartma tenceresinde kızgın yağda 1-2 dakikada pembeleştirip çıkarılacak. Afiyet oslun.

Evde Mısır Cipsi nasıl yapılır?

Hem ekonomik hem de çok sağlıklı olan bu atıştırmalığın yapılışı tarifimizde

Evde mısır cipsi tarifi

Malzemeler:

1,5 su bardağı mısır unu

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı zeytinyağ

1 su bardağı su

1 adet orta boy soğan

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı tuz.

Evde mısır cipsi tarifi

Soğanı rendeleyip sarımsağı ezip diğer malzemelerle karıştırarak sert bir hamur elde edin. Gerektiğinde un ekleyerek hamuru sertleştirin. Merdane yardımı ile açın ve dilediğiniz boyut ve şekilde kesin Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinde önceden ısıtılmış 150 derece fırında pişirin.