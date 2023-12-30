Ev taşımaya giden nakliyeci silahla öldürüldü
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde nakliyeci ile ev sahibi arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde nakliyeci ile ev sahibi arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü.
Olay, Yardımcı Kırsal Mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre, taşınma sırasında nakliyeci ile ev sahibi arasında tartışma çıktı.
Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Nakliyeci R.K. (45), av tüfeği ile vuruldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri R.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İLKHA)